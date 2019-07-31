Как росСМИ распространяют фейки о «крахе доллара» 13 31.07.2019, 12:45

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Российские пропагандисты распространяют ложь о «лишении доллара статуса мировой резервной валюты».

Cайт The Insider обращает внимание на публикацию РИА «Новости», озаглавленную «Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты». Российские пропагандисты пишут:

«Доллар утратит статус мировой резервной валюты, утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков JP Morgan Chase, и это произойдет уже довольно скоро. Мировые ЦБ изгоняют американскую денежную единицу из резервов, а кредитная политика США способна окончательно ее похоронить. Почему ведущие финансовые институты планеты готовы подписать доллару приговор — в материале РИА Новости. <…>

Как указывает в статье главный экономист одного из ведущих американских банков JP Morgan Сhase Джим Глассман, сейчас накопление долларов за рубежом — это результат торгового дисбаланса и инструмент защиты от беспорядочных рыночных условий, но никак не следствие доверия к доллару.

„Торговые дисбалансы способствуют усилению валют развивающихся стран, делая экспорт оттуда дороже на мировом рынке. Чтобы этого не произошло, развивающиеся рынки часто реинвестируют излишки в долларовые активы, такие как облигации, оцениваемые в долларах и торгуемые на рынках США“, — поясняет он. <…>

Как отмечает Джим Глассман из JP Morgan Сhase, сейчас основной драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В эпицентре — Китай, за 70 лет увеличивший долю в мировом ВВП в четыре раза, почти до 20% (у США — 24%)».

По всей видимости, имеется в виду статья Джима Глассмана «Глобальная роль доллара США», опубликованная на сайте JP Morgan Chase 20 февраля. Но автор, отмечая важность подъема экономик азиатских стран, не делает никаких пессимистических выводов относительно будущего доллара. Напротив, он пишет:

«В конечном счете глобализация принесет широко распространенные выгоды. Подобно тому как Западная Европа была восстановлена после Второй мировой войны и стала важным пунктом назначения для американского экспорта, подъем азиатских экономик в настоящее время создает крупнейший в мире потребительский рынок.

В целом хорошо, что промышленно развитые страны стремятся к стабильности и ликвидности рынков США. Со временем повышение уровня жизни в развивающихся странах выровняет торговые потоки, а развивающиеся страны позволят подняться их валютам. Сегодняшние торговые дисбалансы закладывают основу для более процветающего будущего дома и за рубежом».

РИА продолжает:

«Как отмечает ЕЦБ в июньском обзоре, доллар все еще остается мировой резервной валютой, но его лидерство заметно пошатнулось. Со времен глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки держали максимум американской валюты, — на семь процентных пунктов.

„Таким образом, в ближайшие десятилетия глобальная экономика перейдет от доминирования США и доллара к системе, в которой большей властью обладает Азия. В валютном пространстве это означает, что доллар, вероятно, подешевеет относительно корзины других валют, в том числе к золоту“, — указывает автор доклада JP Morgan».

Здесь имеется в виду доклад стратега JP Morgan Chase по сырью и тарифам Крейга Коэна, опубликованный 10 июля под заголовком «Заканчивается ли „непомерная привилегия“ доллара?». Коэн действительно считает, что в среднесрочной перспективе (в течение нескольких десятилетий) доллар может лишиться статуса доминирующей валюты в мире:

«Мы думаем, что в ближайшие десятилетия мировая экономика перейдет от доминирования США и доллара к системе, в которой Азия будет обладать большей силой. В валютном пространстве это означает, что доллар США, вероятно, потеряет стоимость по сравнению с корзиной других валют, включая золото».

На основании этого Коэн рекомендует инвесторам повышать в их портфелях долю валют государств G10 (помимо доллара США это евро, британский фунт, японская иена, канадский доллар, швейцарский франк и шведская крона), азиатских валют и золота. Но его прогнозы и рекомендации носят долгосрочный характер. Он отмечает, что сейчас ценность доллара по отношению к другим мировым валютам на 10% выше долгосрочного среднего значения, но «номинальном выражении фактически снижается в течение 50 лет». В подтверждение последнего тезиса Коэн приводит график, демонстрирующий тенденцию к снижению.

Впрочем, за исходную точку он достаточно произвольно берет 1971 год, который считается началом конца Бреттон-Вудской валютной системы, основанной на золотом стандарте. Если бы за основу был взят 1976 год, когда была оформлена основанная на свободном рыночном формировании плавающих валютных курсов Ямайская система, эту тенденцию график не показал бы.

Затем РИА элегантно подверстывает к долгосрочному прогнозу краткосрочный, и пытается создать впечатление, будто падение доллара и снижение его роли в мировой экономике начнется уже в ближайшие месяцы:

«По расчетам JP Morgan, глобальное снижение начнется уже в конце 2019-го, и переломить этот тренд Федрезерву не удастся ни при каких условиях. „В конечном итоге нас ждет падение доллара в течение многих лет. Ко второй половине следующего года мы станем свидетелями кардинального ослабления национальной валюты“, — уверены аналитики одного из крупнейших банков Уолл-стрит».

Но такие краткосрочные прогнозы связаны не столько с макроэкономическими факторами, сколько с действиями американской администрации и Федеральной резервной системы. В частности, в ноябре 2018 года аналитики JP Morgan предсказывали, что во второй половине 2019 года евро отыграет свое прошлогоднее падение по отношению к доллару, и одним из основных аргументов было ожидание того, что Федеральная резервная система до конца 2019 года повысит ставку пять раз, а Европейский центральный банк — только один или два раза. А в докладе JP Morgan «Путь доллара США: взглянуть вперед, оглядываясь назад» одним из факторов предполагаемого ослабления доллара названа протекционистская политика администрации Трампа — отказ от сильного доллара ради поддержки американской промышленности.

РИА заявляет:

«Американские регуляторы признают: утрата национальной денежной единицей мирового лидерства грозит стране большими проблемами.

„Нынешний статус доллара как главной резервной валюты позволяет изолировать экономику от внешних потрясений, — отмечала в феврале вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Линда Голдберг. — Потеря доминирующей роли валюты на мировых рынках даст негативные последствия — в первую очередь для эмитента, то есть США“».

Но в той самой февральской публикации на сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка Линда Голдберг приводит графики доли американского доллара в глобальных валютных резервах и в находящихся в обращении долговых ценных бумагах.

Как видим, доля доллара в глобальных валютных резервах находится на достаточно стабильном уровне, хотя и несколько снизилась по сравнению с началом века. Валюты, которая могла бы вытеснить его в качестве резервной, не видно: доля евро практически не растет, а у юаня, включенного здесь в группу «другие валюты», тенденция к росту есть, но его доля все еще остается крайне малой. А в долговых ценных бумагах доля доллара стабильно увеличивается.

Одновременно с РИА о прогнозах JP Morgan рассказали и «Вести». В публикации, озаглавленной «JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены», они ограничились пересказом доклада Крейга Коэна. Удивление вызывает лишь синхронность их публикации с РИА «Новости»: доклад Коэна вышел 10 июля, а дружная реакция российских СМИ на него последовала через две недели. Причем в тот же самый день об этом сообщила и англоязычная редакция RT, а также довольно популярный американский экономический блог Zero Hedge, склонный к конспирологии и разоблачениям истеблишмента. Участие этого сайта в явно скоординированном «залпе» прокремлевских СМИ особенно любопытно.