В ЕС осудили очередной смертный приговор, вынесенный в Беларуси 31.07.2019, 12:56

Смертная казнь не служит сдерживающим фактором для совершения преступления, и любые ошибки становятся необратимыми.

В ЕС осудили очередной смертный приговор, вынесенный в Беларуси. 30 июля жителя Витебщины Виктора Павлова судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила к высшей мере наказания за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино, тела которых нашли 3 января этого года в их доме, пишет правозащитный центр «Весна».

«Смертная казнь не служит сдерживающим фактором для совершения преступления, и любые ошибки становятся необратимыми. Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание и нарушение права на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека», — сказано в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС снова напомнили, что смягчение оставшихся смертных приговоров и введение моратория на смертную казнь были бы позитивным первым шагом к ее отмене.

«Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения прав человека, в том числе в отношении смертной казни, остаются ключевыми для формирования будущей политики ЕС в отношении страны».