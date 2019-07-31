Торговые переговоры США и Китая завершились досрочно 1 31.07.2019, 13:54

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Трамп снова раскритиковал Китай.

Последний официальный раунд американско-китайских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока. Об этом сообщает агентство Bloomberg (перевод — zn.ua).

Американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами, которыми руководил вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, и направилась в сторону аэропорта.

Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Между тем во вторник президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Китай за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США.

Трамп также предположил, что Пекин ждет итогов президентских выборов в США в 2020 году и надеется, что Трамп не будет переизбран, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.

Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами началась весной 2018 года, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из КНР. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласились на перемирие в торговой войне, договорившись отложить до марта 2019 года введение новых торговых пошлин.

В начале апреля Трамп рассказал о том, что на переговорах удалось достичь прогресса, а США и Китай близки к тому, чтобы заключить сделку. Однако 7 мая США анонсировали повышение пошлин на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе - обложение 25%-ной пошлиной остальных товаров, импортируемых из Китая.

В конце июня на саммите G20 в Осаке Трамп и Си договорились возобновить переговоры о торговле. По данным СМИ, президент США согласился не облагать новыми пошлинами продукцию Китая.