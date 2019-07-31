Экономисты: Чиновники стали серыми и скучными 4 31.07.2019, 13:09

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Почему власти отказались от громких обещаний?

Лукашенко, и правительство перестали ставить высокие задачи по улучшению благосостояния белорусов, пишет udf.by.

29 июля диктатор обозначил для новых председателей райисполкомов довольно скромную цель:

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше».

На следующий день, 30 июля, Совет министров определил экономические задачи на 2020 год. План по приросту ВВП установлен на уровне 2,5%. По словам премьер-министра Сергея Румаса, геополитическая напряженность (в том числе торговые войны межу США и Китаем) создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики Беларуси.

Между тем текущей осенью должны состояться парламентские «выборы», а примерно через год – президентские. Прежде власти накануне этих кампаний пытались задобрить электорат. Что будет на этот раз?

«За такое в советское время отправили бы на комсомольскую стройку»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал план правительства на следующий год назвал «очень маленьким показателем».

«За такое в советское время отправили бы на комсомольскую стройку. При положительном сценарии прирост ВВП должен был бы составить 4-5%», – сказал он.

Вместе с тем комментируя заявление руководителя страны, Заико отметил, что в некоторых странах в год выборов вообще запрещено проводить какую либо стимулирующую политику доходов.

«Что правильно. Нам тоже стоило бы принять закон о преодолении валюнтаризма в предвыборные годы. То, что у нас обычно происходит, – прямое нарушение экономических законов. Если ВВП растет на 0,9%, номинальная зарплата не должна расти на 10%. Это идет против здравого смысла. Увеличить зарплату на основании того, что она должна быть «терпимой»… такие термины в экономической теории не применяются», – сказал руководитель аналитического центра «Стратегия».

Отсутствие у властей громких задач по росту экономики Заико прокомментировал с иронией:

«Они вообще меня удивляют, у фантазия, наверное, закончилась. Надо было придумать что-то оригинальное, скажем, план «от затухания экономического роста в условия внезапной интеграции». Наши чиновники стали серыми и скучными. Плохо работают они, не понимают, что происходит».

«Власти извлекли урок из предыдущего негативного опыта»

Доктор экономических наук Борис Желиба напомнил, что по итогам полугода рост ВВП составляет всего порядка 1% ВВП. Министр экономики Дмитрий Крутой заявлял, что годовой прогноз по росту на 4% пока корректировать не планируется, и называл одной из причин провала «грязную» российскую нефть.

«Но, видимо, они поразмышляли, обсудили ситуацию и согласились с тем, что нет драйверов для того, чтобы с нового года выйти хотя бы на 3-4% роста ВВП. Думаю, прогноз в 2,5% – это трезвая оценка ситуации. Как будет в реальности, покажет время. Но есть и менее оптимистичные сценарии», – отметил Желиба.

Вместе с тем экономист не считает, что власти ничего не предложат гражданам в преддверии избирательных кампаний. Уже с 1 августа пенсии повысят в среднем на 6,6%. Власти также хотят «подтянуть» низкооплачиваемые категории работников: министр экономики и первый вице-премьер заявляли, что зарплаты менее 400 рублей быть не должно.

«То есть административными методами что-то попытаются отрегулировать, несмотря на то, что рост производительности труда в три раза отстает от роста зарплаты. Что-то предпримут, но уже не в такой мере, как прежде. Думаю, правительство и президент хорошо помнят, как искусственный рост зарплаты накануне президентских выборов-2010 привел в глубокому финансовому и экономическому кризису в следующем 2011 году. Думаю, урок из этого они извлекли», – считает Желиба.