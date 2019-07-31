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Белорусам на заметку: в Чехии приготовили сюрприз для туристов

  • 31.07.2019, 13:08
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Власти страны в сентябре 2019 года разрешат путешественникам свободно посетить 700 достопримечательностей.

Путешественники из разных стран мира в сентябре 2019 года смогут посетить известные достопримечательности Чехии совершенно бесплатно. Эту акцию организуют власти страны в рамках проекта "Дни европейского наследия", сообщает segodnya.ua со ссылкой на Prague Morning.

Туристы свободно увидят архитектурные, археологические, сакральные, технические достопримечательности, а также музеи, галереи, библиотеки столицы Чехии. Например, Новомлинскую водонапорную башню, Грабову виллу, Либеньский замок, Дом у Золотого кольца, а также фабрики, шахты и пивоваренные заводы. Всего в этом году в проекте принимают участие более 700 защищенных государством объектов. Подробный список всех достопримечательностей и их часы работы можно найти здесь.

Цель "Дней европейского наследия" состоит в том, чтобы сделать самые интересные памятники всех видов доступными для широкой публики.


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