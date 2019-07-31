Фитопрепараты из Донбасса: новые факты о торговле Беларуси с «ЛДНР» 1 31.07.2019, 13:30

Журналисты уже несколько лет расследует торговые связи Беларуси с ОРДЛО.

На протяжении всей войны на Донбассе из захваченного сепаратистами Донецка в Беларусь поставлялась фитопродукция фармацевтической компании «ЛекФарма «Адонис». Фиточаи из ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – именно так в Киеве называют подконтрольные «ЛДНР» территории) и теперь можно приобрести в аптеках по всей Беларуси.

Belsat.eu уже несколько лет расследует торговые связи Беларуси с «ДНР» и «ЛНР», однако обычно речь идет об экспорте на подконтрольные боевикам территории. Только однажды журналисты столкнулись со случаем импорта. Торговля фармацевтической продукцией раньше вообще ни фиксировалась.

Поставки без посредников

Как свидетельствуют данные сайта tabletka.by, фиточаи торговой марки «Доктор плюс» от донецкого предприятия «ЛекФарма «Адонис» можно купить в аптеках в Минске, всех областных и части районных центров Беларуси. На упаковки указано место производства – г. Донецк, Украина. Свидетельство о регистрации производитель получил в 2016-м – в то время, когда Донецк уже давно контролировался боевиками «ДНР». То есть чай был изготовлен уже после начала военного конфликта.

Фиточай из Донецка в Беларуси. Фото: «Белсат»

Импортер фитопрепаратов – минское ООО «Юмитком». В компании «ЛекФарма «Адонис» журналистам сообщили, что «Юмитком» – официальный дистрибьютор продукции донецкого предприятия в Беларуси.

В минской фирме также не скрывают торговлю с ОРДЛО. Исполнительный директор Жанна Зайко сообщила, что «Юмитком» работает с Донецком уже более десяти лет и война не остановила торговлю, а только усложнила маршрут доставки.

«Раньше поставки шли напрямую из Украины. Сейчас идут через территорию России – в этом основная проблема. Но мы остаемся прямым импортером, работаем без посредников», – отметила она.

Таким образом, «Юмитком» работает с Донбассом без использования фирмы-прокладки в России (обычная схема для торговли Беларуси с «ЛДНР»). Объясняется это просто: несмотря на то, что «ЛекФарма «Адонис» уже 5 лет работает на неподконтрольной Киеву территории, компания сохраняет украинскую регистрацию. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

Скриншот с usr.minjust.gov.ua

Кстати, случай не уникальный: в 2017 году журналисты писали о том, что шумилинское предприятие «Славпрадукт» поставляет водку в «ДНР» на адрес предприятия, сохранившего государственную регистрацию в Украине.

Из клана «донецких»

Компания «ЛекФарма «Адониса» была создано в Украине еще в 2001 году. Учредитель – Тимур Валитов, известный донецкий бизнесмен. Валитов – зять Татьяны Бахтеевой, которая трижды избиралась в Верховную Раду (дважды от Партии регионов Виктора Януковича и один раз от «Оппозиционного блока»). Бахтеева восемь лет возглавляла парламентский комитет по здравоохранению, считается очень влиятельной фигурой в медицинской области Украины, а также человеком из близкого окружения олигарха Рината Ахметова.

Работа «Лекфарма «Адонис» продолжилось и после того, как Донецк захватили боевики «ДНР». «Министерство промышленности и торговли» сепаратистов на своем сайте рекламирует предприятие Валитова, как одну из самых крупных и успешных фармацевтических компаний в «ДНР».

Исходя из этого можно сделать вывод, что «Лекфарма «Адонис» платит деньги в бюджет «ДНР», что правоохранительные органы Украины нередко квалифицируют как финансирование терроризма. Однако в ответе на запрос СБУ сообщила, что в уголовных производствах «Лекфарма «Адонис» на данный момент не фигурирует.

Напомним, согласно украинскому законодательству, запрещена любая торговля с предприятиями, находящимися на подконтрольных боевикам территориях. Такая торговля фактически приравнивается к контрабанде. Однако в компании «Юмитком» не видят ничего плохого в импорте из ОРДЛО.

«Мы работаем с Донецком. И для нас Донецк – это Украина», – отметила топ-менеджер.

В ответ на вопрос, не боятся ли в компании санкций со стороны украинских властей, Жанна Зайко отметила:

«Мы так глубоко не думали. Вероятно, больше вопросов должно быть к донецкой компании, а не к нам».

Импорт-экспорт

Экспортирует ли Беларусь свою фармацевтику в «ЛДНР»? В 2016 году донецкий деловой портал DNR-live сообщал, что доля беларуских лекарств в аптеках «ДНР» составляет лишь около 0,4 – 1%. Причем на данный момент нет доказательств, что этот процент состоял именно из прямых поставок, а не чистого реэкспорта.

В любом случае, присутствие белoруcских компаний на фармацевтическом рынке «ЛДНР» не идет в сравнение с масштабами присутствия Беларуси на рынке продуктов питания и алкоголя. Тот же портал DNR-live оценивал долю белoруcских потребительских товаров в «ДНР» примерно в 25%.