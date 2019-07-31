Иран остался без нефтедолларов 1 31.07.2019, 13:25

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В отсутствии покупателей нефтяное сырье превращается в «мертвый груз».

Иранская экономика столкнулась с обвальным падением экспортных доходов от продажи нефти на фоне санкций США, восстановленных в ноябре прошлого года и вступивших в полную силу в апреле.

В июне Тегерану удавалось продать за рубеж лишь 100 тысяч баррелей в день, пишет сайт finanz.ru.

Чуть больше чем за полгода иранский нефтяной экспорт рухнул в 30 раз, а его текущий объем меньше, чем у таких членов ОПЕК, как Конго и Габон.

По сравнению с июнем (300-500 тысяч баррелей в сутки, по оценке МЭА), поставки рухнули еще в 3-5 раз.

С учетом конденсата экспорт иранской нефти составил 120 тысяч баррелей в сутки, при том что мощности по добыче позволяют Исламской республике производить около 4 миллионов баррелей в день.

Иранские месторождения продолжают качать нефть, но в отсутствии покупателей сырье превращается в «мертвый груз».

По данным аналитической компании Kpler, в июне Иран загружал на танкеры 532 тысячи баррелей в сутки. Однако продать удалось лишь пятую часть этого объема.

В июле ситуация повторилась: в танкеры уходило 412 тысяч баррелей в день, при том что реальный экспорт был меньше вчетверо.

Практически единственным покупателем иранской нефти остается Китай: согласно данным данным таможни КНР, в июне в страну поступило около 100 тысяч баррелей в сутки из Ирана.

Иранский танкерный флот, также ставший объектом американских санкций, превращается в плавучие хранилища, стоящие на якоре в Персидском заливе. По оценке Kpler, объем запасов нефти на танкерах подскочил вдвое за два месяца и на конец июля достиг 56 млн баррелей.

Столько же Иран хранит в наземных резервуарах, имея в общей сложности больше 100 млн баррелей навеса над рынком, продавать который готов с заметными скидками.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник призвал Китай и другие страны, дружественные Тегерану, закупать больше иранской нефти, которая является для Тегерана ключевым источником доходов в иностранной валюте.

Несмотря на то, что мы знаем, что дружественные страны, такие как Китай, сталкиваются с некоторыми ограничениями, мы ожидаем, что они будут более активно покупать иранскую нефть», - сказал Джахангири агентству SHANА.