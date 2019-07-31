Экологи: Лесные пожары в Сибири угрожают ускорить таяние льдов в Арктике 4 31.07.2019, 13:39

Фото: AP

По оценкам «Гринпис», охваченная пожарами площадь достигла почти 12 миллионов гектаров.

На просторах Сибири нередко случаются мощные лесные пожары, однако в этом году масштаб бедствия достиг исключительного уровня и породил опасения по поводу долгосрочных последствий для окружающей среды, сообщает «Голос Америки».

В то время как пламя охватывает миллионы гектаров земли, окутывая целые города клубами едкого дыма и смога, защитники окружающей среды предостерегают о катастрофе, которая грозит ускорить таяние льдов в Арктике.

По словам властей, на этой неделе пожар охватил более 3,2 миллиона гектаров земли, преимущественно в Якутии и в Красноярской и Иркутской областях.

Как отмечает Федеральное управление лесного хозяйства, распространению пожаров, вызванных сухими грозами при температуре выше 30 градусов по Цельсию, способствуют сильные ветры.

«Дым ужасный. Я задыхаюсь, голова кружится», – сетует в интервью государственному телеканалу пенсионерка Раиса Бровкина, госпитализированная в третьем по величине городе России, Новосибирске.

По словам экологов, помимо вреда здоровью местного населения, пожары опасны тем, что могут ускорить глобальное потепление.

«Ситуация с лесными пожарами в восточной части страны давно перестала быть локальной проблемой сибирских и дальневосточных регионов и превратилась в экологическую катастрофу в масштабах всей страны», – отмечает российское подразделение «Гринпис».

По данным природоохранной организации, в этом году сгорело уже почти 12 миллионов гектаров, что вызывает значительные выбросы углекислого газа и снижает способность леса его поглощать.

«Существует и дополнительная проблема: сажа, попадающая на снег или лед, делает их темными, снижая отражающие свойства поверхности и способствуя накапливанию жара», – отмечает Всемирная метеорологическая организация.

Некоторые ученые публикуют снимки, сделанные со спутников НАСА, на которых видно, как клубы дыма добираются до Арктики.

Эксперт российского подразделения «Гринпис» Григорий Куксин отмечает, что сажа и пепел ускоряют таяние арктических льдов и вечной мерзлоты, высвобождая газы, которые способствуют глобальному потеплению.

Куксин отмечает, что последствия для климата могут оказаться «очень серьезными».

«Это сравнимо с выбросами в крупных городах, – говорит он. – Чем больше пожаров влияют на климат, тем больше создается условий для новых опасных пожаров».

«Гринпис» запустила петицию, призывающую российские власти приложить больше усилий для борьбы с пожарами.