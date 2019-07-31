Видеофакт: Команда артистов Беларуси песней поддержала футбольную сборную 31.07.2019, 14:02

В клипе снялся Лявон Вольский.

Один из игроков футбольной команды звезд белорусской эстрады «Арт-Старс» Андрей Якубчик со своей группой JA$$-МЯ$$ записал песню под названием «Беларусь – чэмпіён», которую посвятил сборной Беларуси, пишет «Трибуна».

В записи клипа приняли участие коллеги по звездной команде. В трехминутном ролике можно увидеть юмориста Вадима Галыгина, певцов Лявона Вольского, Альберта Скорохода, Анатолия Длусского, Руслана Алехно, тренера сборной Беларуси Дмитрия Ровнейко, агента Виталия Леденева и многих других.

Андрей Якубчик – певец, трубач и композитор. В группе JA$$-МЯ$$ он поет и играет свои песни. Также Якубчик является участником таких проектов как «Крамбамбуля», Chiefs Band и THE SUPERBULLZ.