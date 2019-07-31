Бизнесмен: В белорусских регионах люди дерутся за зарплату в $150 10 31.07.2019, 14:16

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Власти относятся к белорусам, как к «терпилам».

Свежий выпуск программы На «Примусе» посвящен доходам белорусов. Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко, не могли обойти стороной тему «терпимых» зарплат, пишет «Салiдарнасць».

Бизнесмен при этом вспомнил 90-е:

— Есть такое понятие «терпила». Человек, который за все отдувается. Поэтому у терпилы должна быть и терпимая зарплата. То есть, чтобы он не жаловался, и чтобы на него можно было все спихнуть. На сегодняшний день в регионах зарплата 300 рублей. И за нее еще и дерутся. Ну, наверное, это уже не совсем терпимая зарплата, и ее надо поднять до 400 рублей. Смотришь, на 0,1 градуса температура по больнице станет больше.