Американский эксперт дал три совета Зеленскому и новой Раде 2 31.07.2019, 14:20

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Они помогут усилить эффект недавних радикальных перемен в составе украинского парламента.

Во-первых, новым депутатам нужно хорошо платить, чтобы препятствовать коррупции. Сейчас украинские парламентарии зарабатывают около 28 тысяч гривень в месяц. Кроме того, они получают ряд привилегий. В социально-экономическом контексте Украины этот пакет делает украинских парламентариев относительно обеспеченными, пишет автор zn.ua Андреас Умланд в своей колонке для Atlantic Council.

Автор отмечает, что жизнь в столице Украины, где депутаты должны жить большую часть времени, дороже, чем в остальных частях страны. Нынешних выплат может быть достаточно для одиноких депутатов без семейных обязанностей. Но с сегодняшней зарплатой депутатам сложнее помогать своим детям, супругам, родителям или другим родственникам, полагаясь только на свой официальный доход.

Даже для тех, у кого нет больших семейных обязанностей, нынешняя система депутатских выплат не работает. В лучшем случае это ограничивает образ жизни депутата постоянным подсчетом расходов на еду, транспорт и одежду. В худшем случае это создает ситуацию, в которой члены парламента чувствуют себя этически оправданными.

Чтобы преодолеть эту ситуацию, Украина могла бы, со ссылкой на свое Соглашение об ассоциации с ЕС, принять формулу ЕС для заработной платы, выплачиваемой членам Европейского парламента. Депутаты Европарламента получают около трети суммы, которую платят судьям высшего ранга в судах ЕС. Уже некоторое время высшие судьи Украины получают по украинским меркам необычайно высокую зарплату. Если бы украинские парламентарии получили около трети этого по формуле ЕС, это значительно увеличило бы их ежемесячное вознаграждение и сделало бы их взаимодействие с бизнесменами, дипломатами и западными коллегами намного более спокойным. Такое соглашение также послужит оправданием для снятия депутатской неприкосновенности и увеличения штрафов за взяточничество и другие виды неправомерного поведения.

Во-вторых, были заявления нового президента и его команды о возможности досрочных местных выборов. Глубокие изменения в украинском государственном управлении на национальном уровне также требуют быстрой смены местных элит. Многие нынешние депутаты и администраторы на региональном и субрегиональном уровнях коррумпированы. Тем не менее, чтобы выборы были эффективными в качестве средства обеспечения изменений на региональном и муниципальном уровнях, необходимо улучшить правопорядок. Нужно назначить новые заинтересованные группы в центральных и отраслевых органах прокуратуры и в различных антикоррупционных органах.

Кроме того, необходимо скорректировать роль, функции и возмещение расходов областных, районных и коммунальных администраторов и депутатов. Например, официальная зарплата мэров очень низкая, а члены городских советов работают на общественных началах. Как и на национальном уровне, такие условия естественным образом приводят к коррупции, несмотря на благие намерения, которые могут быть у граждан, когда они становятся государственными служащими. Новые выборы сами по себе не изменят этого.

В-третьих, продолжает Умланд, многие украинские государственные органы страдают - особенно на высших постах - от гендерных диспропорций. Это не только принципиально несправедливо, так как более половины страны составляют женщины. Организационные исследования также показали, что коллективные органы, будь то частные или государственные, функционируют лучше, когда, по крайней мере, одна треть его членов - женщины.

Безусловно, в результате прошедших выборов состав Рады изменился в лучшую сторону. Тем не менее, доля женщин среди парламентариев увеличилась только с 12 процентов в последнем парламенте до 19 процентов в новом. Хуже того, все парламентские партии, кроме одной, возглавляются мужчинами, как и большинство других государственных учреждений.

Учитывая эти обстоятельства, число женщин на высших должностях необходимо резко увеличить. Возможно, имеет смысл целенаправленно сокращать на некоторое время назначение мужчин на руководящие должности, чтобы обеспечить более широкое представительство женщин. Учитывая большое количество высокообразованных, эмансипированных и карьероориентированных женщин в Украине, это не должно быть проблемой.

Теперь, когда выборы в Украине прошли, мало кто не согласится с тем, что для улучшения функционирования государства необходимо принять множество новых законов. Однако ответственные органы во всех трех ветвях власти, а также в региональных и местных администрациях, по-прежнему сталкиваются с серьезными структурными дефектами. До тех пор, пока эти основы не будут исправлены, усилия государственных органов Украины будут по-прежнему неэффективными, резюмирует Умланд.