В Гродно солдат получил ранение 1 31.07.2019, 14:34

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ЧП произошло во время учебных стрельб.

В ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в Гродненском гарнизоне оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады был ранен в плечо, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на Минобороны.

Причиной инцидента стало нарушение мер безопасности. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет. Минобороны проводит следственные действия. Назначена проверка.