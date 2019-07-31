закрыть
31 июля 2019, среда, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Гродно солдат получил ранение

1
  • 31.07.2019, 14:34
  • 1,255

ЧП произошло во время учебных стрельб.

В ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в Гродненском гарнизоне оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады был ранен в плечо, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на Минобороны.

Причиной инцидента стало нарушение мер безопасности. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет. Минобороны проводит следственные действия. Назначена проверка.


популярное за неделю

Мнение

Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов