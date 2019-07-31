Белорусская медицина: врачей нет, очередь занимай в шесть утра 8 31.07.2019, 14:48

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Как работают поликлиники и больницы в регионах?

Чтобы попасть к хирургу, в новополоцкую поликлинику № 4 нужно прийти за два часа до открытия. На часах 6:15, а на крыльце уже очередь из десяти человек. Людям надо на прием к узким специалистам: хирургу, неврологу, офтальмологу — но забронировать талончик онлайн почти невозможно, так как талоны разобраны на неделю вперед, сообщает "Еврорадио".

В 7:30, когда начинает работать поликлиника, в очереди стоит почти 40 человек. Говорят, это еще не много.

Только ли в Новополоцке, чтобы оперативно попасть к врачу, надо подниматься в 5 утра и час стоять в живой очереди? И в чем причина такой ситуации?

Офтальмолог с зарплатой в 325 рублей

На сайте новополоцкой поликлиники № 4 размещено более 10 вакансий. Требуются хирурги, кардиологи, офтальмологи, стоматологи. К этим специалистам образуются огромные очереди.

"День в день талон можно взять или на 2-3 недели вперед, — рассказывают журналистам в регистратуре поликлиники. — В какое время приходить, решайте сами. Мы работаем с 7.30".

Взять талон к офтальмологу в пинскую поликлинику № 1 тоже можно только утром. И к эндокринологу попасть иным образом довольно сложно. Такой специалист, кстати, здесь только один.

— За талонами приходят утром, стоят очередь люди. Один эндокринолог на половину ставки... и та с 5 августа идет в отпуск. Говорят, что неделю или две может вообще не быть врача, — рассказывают в регистратуре.

— А в какое время прийти, чтобы точно талон взять?

— Ой... не знаю. Мы приходим в 7 утра и уже очередь стоит. Талонов немного, потому что доктор на половину ставки. Около 10 талонов на день дается, из которых 3-4 точно район забирает.

Фото: Роман Протасевич / Еврорадио

На сайте Пинской центральной поликлиники тоже есть свободные вакансии. Офтальмолога приглашают на зарплату... в 325 рублей! Возможно, произошла ошибка с цифрами? Как доктор с высшим образованием, работая на полную ставку, выживет на эти копейки?

"Это если без стажа и категории, — объясняют журналистам экономисты медицинского учреждения. — Может, на время декретного отпуска человека берут. Голый тариф... Офтальмолог первой категории и со стажем в 5 лет получит 520 рублей".

Ближайший хирург — в соседнем райцентре

Записаться к узкому специалисту непросто и в областных центрах. В гомельской поликлинике № 1 попасть к неврологу можно только после 12 августа. До этого дня свободных талонов нет. В случае острой боли в регистратуре посоветовали обратиться к терапевту.

— А к хирургу можно попасть в ближайшие дни?

— Хируг теперь только один работает. Второй в отпуске. Ближайшая запись на 6 августа.

Если в гомельской поликлинике в штате два хирурга, то в Турове такого специалиста вообще нет. Люди едут на прием за 25 км — в соседние Житковичи.

— У нас нет хирурга. Вам нужно в Житковичи звонить. У нас хирурга уже давно нет, — говорят в туровской поликлинике.

— Некому работать?

— Да. Нет врача. Года три уже нет. Надо ехать в Житковичи.

Звоним в районную поликлинику в Житковичи. В регистратуре говорят, что на 30 и 31 июля талонов уже нет. Но к врачу можно попасть более-менее оперативно.

— Талоны быстро разбирают. Но позвоните утром и 1 августа приезжайте. Доктор вас примет, но только до трех часов.

Невролог в декрете

Продолжаем записываться на прием к специалисту узкого профиля. В пружанской поликлинике нас радуют новостью, что невролог пошла в декретный отпуск.

"Звоните 1 августа, — говорят в регистратуре. — Пока записи к врачу нет. Пока доктор в декретном отпуске, приглашают подмену из отделения больницы. Время пока обсуждается... Сколько она будет принимать, мы не знаем. Сколько талонов будет — тоже не знаю".

Через сайт медицинского учреждения на постоянную работу приглашают специалистов почти всех профилей. Кстати, неврологу предлагают зарплату в 650 рублей.

Фото: Роман Протасевич / Еврорадио

В бобруйской поликлинике № 5 тоже не хватает хирургов, офтальмологов и неврологов. Звоним в отдел кадров. Специалисту с пятилетним стажем предлагают зарплату 500-600 рублей.

"А может, даже и больше получится, — отвечают журналистам. — Через профсоюз можем помочь общежитием, но там голые стены. Нужна будет вся своя мебель.

Насчет зарплаты я могу вам точно сказать, когда со своими экономистами поговорю. Окулиста у нас уже давно нет, поэтому сложно сравнить. На половину ставки у нас лор с первой категорией около 400 рублей получает. Со всеми добавками, премиями".

В Щучинской районной поликлинике журналистам рассказали, что на один день к стоматологу дается 12 талонов. Если прийти в регистратуру в 8 утра, то шанс попасть к врачу близок к нулю. Приходить за талонами нужно на рассвете.