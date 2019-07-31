Белорусская медицина: врачей нет, очередь занимай в шесть утра

Белорусская медицина: врачей нет, очередь занимай в шесть утра8
- 31.07.2019, 14:48
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Как работают поликлиники и больницы в регионах?
Чтобы попасть к хирургу, в новополоцкую поликлинику № 4 нужно прийти за два часа до открытия. На часах 6:15, а на крыльце уже очередь из десяти человек. Людям надо на прием к узким специалистам: хирургу, неврологу, офтальмологу — но забронировать талончик онлайн почти невозможно, так как талоны разобраны на неделю вперед, сообщает "Еврорадио".
В 7:30, когда начинает работать поликлиника, в очереди стоит почти 40 человек. Говорят, это еще не много.
Только ли в Новополоцке, чтобы оперативно попасть к врачу, надо подниматься в 5 утра и час стоять в живой очереди? И в чем причина такой ситуации?
Офтальмолог с зарплатой в 325 рублей
На сайте новополоцкой поликлиники № 4 размещено более 10 вакансий. Требуются хирурги, кардиологи, офтальмологи, стоматологи. К этим специалистам образуются огромные очереди.
"День в день талон можно взять или на 2-3 недели вперед, — рассказывают журналистам в регистратуре поликлиники. — В какое время приходить, решайте сами. Мы работаем с 7.30".
Взять талон к офтальмологу в пинскую поликлинику № 1 тоже можно только утром. И к эндокринологу попасть иным образом довольно сложно. Такой специалист, кстати, здесь только один.
— За талонами приходят утром, стоят очередь люди. Один эндокринолог на половину ставки... и та с 5 августа идет в отпуск. Говорят, что неделю или две может вообще не быть врача, — рассказывают в регистратуре.
— А в какое время прийти, чтобы точно талон взять?
— Ой... не знаю. Мы приходим в 7 утра и уже очередь стоит. Талонов немного, потому что доктор на половину ставки. Около 10 талонов на день дается, из которых 3-4 точно район забирает.
На сайте Пинской центральной поликлиники тоже есть свободные вакансии. Офтальмолога приглашают на зарплату... в 325 рублей! Возможно, произошла ошибка с цифрами? Как доктор с высшим образованием, работая на полную ставку, выживет на эти копейки?
"Это если без стажа и категории, — объясняют журналистам экономисты медицинского учреждения. — Может, на время декретного отпуска человека берут. Голый тариф... Офтальмолог первой категории и со стажем в 5 лет получит 520 рублей".
Ближайший хирург — в соседнем райцентре
Записаться к узкому специалисту непросто и в областных центрах. В гомельской поликлинике № 1 попасть к неврологу можно только после 12 августа. До этого дня свободных талонов нет. В случае острой боли в регистратуре посоветовали обратиться к терапевту.
— А к хирургу можно попасть в ближайшие дни?
— Хируг теперь только один работает. Второй в отпуске. Ближайшая запись на 6 августа.
Если в гомельской поликлинике в штате два хирурга, то в Турове такого специалиста вообще нет. Люди едут на прием за 25 км — в соседние Житковичи.
— У нас нет хирурга. Вам нужно в Житковичи звонить. У нас хирурга уже давно нет, — говорят в туровской поликлинике.
— Некому работать?
— Да. Нет врача. Года три уже нет. Надо ехать в Житковичи.
Звоним в районную поликлинику в Житковичи. В регистратуре говорят, что на 30 и 31 июля талонов уже нет. Но к врачу можно попасть более-менее оперативно.
— Талоны быстро разбирают. Но позвоните утром и 1 августа приезжайте. Доктор вас примет, но только до трех часов.
Невролог в декрете
Продолжаем записываться на прием к специалисту узкого профиля. В пружанской поликлинике нас радуют новостью, что невролог пошла в декретный отпуск.
"Звоните 1 августа, — говорят в регистратуре. — Пока записи к врачу нет. Пока доктор в декретном отпуске, приглашают подмену из отделения больницы. Время пока обсуждается... Сколько она будет принимать, мы не знаем. Сколько талонов будет — тоже не знаю".
Через сайт медицинского учреждения на постоянную работу приглашают специалистов почти всех профилей. Кстати, неврологу предлагают зарплату в 650 рублей.
В бобруйской поликлинике № 5 тоже не хватает хирургов, офтальмологов и неврологов. Звоним в отдел кадров. Специалисту с пятилетним стажем предлагают зарплату 500-600 рублей.
"А может, даже и больше получится, — отвечают журналистам. — Через профсоюз можем помочь общежитием, но там голые стены. Нужна будет вся своя мебель.
Насчет зарплаты я могу вам точно сказать, когда со своими экономистами поговорю. Окулиста у нас уже давно нет, поэтому сложно сравнить. На половину ставки у нас лор с первой категорией около 400 рублей получает. Со всеми добавками, премиями".
В Щучинской районной поликлинике журналистам рассказали, что на один день к стоматологу дается 12 талонов. Если прийти в регистратуру в 8 утра, то шанс попасть к врачу близок к нулю. Приходить за талонами нужно на рассвете.