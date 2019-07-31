Безработица в странах ЕС сократилась до минимума с 2008 года 31.07.2019, 14:59

В лидерах по занятости - Чехия и Германия.

Безработица в 19 странах единого европейского валютного блока в июне 2019 года сократилась до 7,5% - минимального уровня с июля 2008 г., по данным Eurostat.

Согласно пересмотренным данным в мае безработица составляла 7,6%, а не 7,5%, как было объявлено ранее. Эксперты ожидали, что безработица останется на ранее заявленном уровне.

В странах Евросоюза безработица сохранилась на майском уровне 6,3%, который является самым низким показателем с января 2000 г.

В 28 странах ЕС в июне насчитывалось 15,674 млн безработных, из которых 12,377 млн находились в зоне евро.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 36 тыс. в ЕС и на 45 тыс. - в зоне евро. По сравнению с июнем 2018 г. безработных стало меньше на 1,205 млн в ЕС и на 1,033 млн - в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в июне 2019 г. отмечались в Чехии (1,9%), Германии (3,1%), а самые высокие - в Греции (17,6%) и Испании (14%).

В 24 странах ЕС уровень безработицы снизился по сравнению с июнем 2018 г., но не изменился в Эстонии и Польше, увеличился в Швеции (с 6,3% до 6,4%), в Люксембурге (с 5,6% до 5,8%).

Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано в Греции (с 19,8% до 17,6%), на Кипре (с 8,3% до 6,5%), в Хорватии (с 8,6% до 7,1%), Ирландии (с 5,9% до 4,5%) и Словакии (с 6,7% до 5,4%).

Во Франции безработица составила 8,7% в Италии - 10,7%.