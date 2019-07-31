Археологи обнаружили в затопленном египетском городе древний храм 2 31.07.2019, 15:10

2,098

Фото: Christoph Gerigk/Hilti Foundation/Egypt Ministry of Antiquities

Исследователи также нашли золотые украшения и остатки церемониальной ладьи.

Подводные археологи, которые исследуют затонувший город Гераклион, обнаружили руины древнего храма, а также множество артефактов, включая золотые украшения, остатки церемониальной ладьи и монеты, сообщает Live Science (перевод — zn.ua).

Гераклион был назван в честь Геракла, который, по мнению жителей города, когда-то его посетил. В период расцвета это был довольно большой город, Клеопатра была коронована в одном из его храмов. Вместе с тем, около 1500 лет назад он затонул и на данный момент находится на глубине около 45 метров под водой.

Руины города были обнаружены в 2000 году, с тех пор археологи находят здесь новые артефакты. За последние два месяца исследователям удалось обнаружить руины большого храма, в том числе, его каменные стены, а также остатки небольшого греческого храма. Кроме того, ученые обнаружили недостающие части церемониальной ладьи, которая уже была найдена ранее.

Длина ладьи достигала 13 метров, а ширина – пяти. В ней хранились сокровища – золотые и бронзовые монеты, а также золотые украшения. Монеты были отчеканены во времена правления Птолемея ІІ (283-246 год до нашей эры). Кроме того, были найдены образцы керамики, которые датируются III – IV столетием до нашей эры.

Археологи также изучили древний город Канопус, который, как и Гераклион, располагается в западной части дельты Нила. Был обнаружен комплекс зданий, в результате чего протяженность затонувшего города увеличилась на один километр к югу. Исследователи нашли порт, монеты птолемеевской и византийской эпох, а также украшения.

Фото: Christoph Gerigk/Hilti Foundation/Egypt Ministry of Antiquities