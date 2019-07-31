Погасили и перепогасили 1 31.07.2019, 15:16

1,209

Фото: Глеб Лободенко

«Мир не без добрых людей» - аксиоме этой уже не одно столетие.

Однако время сейчас такое, что все аксиомы приходится проверять и перепроверять. Особенно в Беларуси. Особенно после 1994г., когда в стране был установлен новый моральный порядок. К счастью, аксиома про добрых людей прошла проверку и этим порядком, и этим временем, пишет «БелГазета».

Две недели назад стало известно, что в минской квартире Валентины Бородулиной, вдовы белорусского поэта Рыгора Бородулина, с которым они прожили в браке 53 года, за неуплату отключили электричество. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и общественный деятель Глеб Лободенко, поддерживающий связь с Валентиной Михайловной. «Уже неделю она сидит в темноте. Холодильник разморозился. Плита электрическая - тоже пользоваться невозможно. Чаю не попьешь», - рассказал он.

Ранее всеми счетами за ЖКУ занимался дядька Рыгор, а после его смерти в марте 2014г. Бородулина стала за все платить сама. Но она не знала, что электроэнергию надо оплачивать отдельно. Так и образовалась задолженность - аж BYN917.

Лободенко призвал белорусов помочь вдове, и белорусы не остались равнодушны к этому призыву. В начале прошлой недели стало известно, что долг Бородулиной за электричество полностью погашен: от неравнодушных белорусов в столичный энергосбыт поступило 650 платежей. По расчетам специалистов, перечисленных средств не только хватило на погашение долга, но еще и хватит оплату электроэнергии на несколько лет вперед.

«Валентина Михайловна растрогана и очень-очень всех благодарила. Говорит, не ожидала, что кто-нибудь откликнется на ее беду сейчас, когда дядьки Рыгора нет. Но звезда Бородулина охраняет ее и теперь», - резюмировал Лободенко.