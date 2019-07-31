Лидера российских либертарианцев арестовали на 30 суток
- 31.07.2019, 15:21
Накануне Михаила Светова задержали прямо на выходе из здания мэрии Москвы.
Лидер российской Либертарианской партии Михаил Светов 31 июля был арестован на 30 суток. Именно эта партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение протестного митинга 3 июля против недопуска к выборам в Мосгордуму двух десятков независимых кандидатов.
Накануне Светова задержали прямо на выходе из здания мэрии Москвы, сообщает "Настоящее время".
"Мы вышли из департамента региональной безопасности мэрии на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Прошли порядка 600 метров, к нам подъехал полицейский автомобиль, из него вышли сотрудники ОМОНа, и заявив, что в отношении Михаила проводится проверка, задержали его", – рассказал председатель федерального комитета партии Сергей Бойко. Позже стало известно, что на Светова составили протокол за участие в протестной акции на Трубной площади 16 июля. В материалах дела сказано, что "в составе группы граждан в количестве около 500 человек, привлекая внимание граждан и средства массовой информации, Светов скандировал лозунги: "Допускай", "Это наш город!", "Мы здесь власть!" и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга" (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ)".
Власти Москвы предложили Либертарианской партии провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова вместо Лубянской площади. Это место Светова и других заявителей не устроило, и они отозвали заявку на проведение митинга.
Мэрия Москвы после этого официально предупредила партию об ответственности в случае проведения несанкционированной акции в другом месте. Светов незадолго до задержания рассказал Настоящему Времени, почему проспект Академика Сахарова не подходил для протестного митинга.