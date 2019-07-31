Лидера российских либертарианцев арестовали на 30 суток 31.07.2019, 15:21

Михаил Светов

Накануне Михаила Светова задержали прямо на выходе из здания мэрии Москвы.

Лидер российской Либертарианской партии Михаил Светов 31 июля был арестован на 30 суток. Именно эта партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение протестного митинга 3 июля против недопуска к выборам в Мосгордуму двух десятков независимых кандидатов.

Накануне Светова задержали прямо на выходе из здания мэрии Москвы, сообщает "Настоящее время".

"Мы вышли из департамента региональной безопасности мэрии на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Прошли порядка 600 метров, к нам подъехал полицейский автомобиль, из него вышли сотрудники ОМОНа, и заявив, что в отношении Михаила проводится проверка, задержали его", – рассказал председатель федерального комитета партии Сергей Бойко. Позже стало известно, что на Светова составили протокол за участие в протестной акции на Трубной площади 16 июля. В материалах дела сказано, что "в составе группы граждан в количестве около 500 человек, привлекая внимание граждан и средства массовой информации, Светов скандировал лозунги: "Допускай", "Это наш город!", "Мы здесь власть!" и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга" (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ)".

Власти Москвы предложили Либертарианской партии провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова вместо Лубянской площади. Это место Светова и других заявителей не устроило, и они отозвали заявку на проведение митинга.

Мэрия Москвы после этого официально предупредила партию об ответственности в случае проведения несанкционированной акции в другом месте. Светов незадолго до задержания рассказал Настоящему Времени, почему проспект Академика Сахарова не подходил для протестного митинга.