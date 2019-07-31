Почему белорусы пьют? 10 Михаил Пастухов

31.07.2019, 15:26

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Михаил Пастухов

В людях нужно пробудить тягу к полноценной жизни?

Пока Лукашенко и Путин договариваются об условиях «полной и окончательной интеграции», население двух стран медленно, но уверенно спивается.

Почему такое происходит? Почему народ не интересуется ходом переговоров и не задумывается над их результатом? Как пробудить в людях тягу к полноценной жизни?

Власти признают проблему

Несмотря на то что по белорусской статистике за 2016 год уровень потребления алкоголя в нашей стране снизился до 11,2 литра на каждого человека свыше 15 лет, все равно получается много. Причем на долю мужчин припадает 18 литров чистого спирта. Это — 90 бутылок водки в течение года. На каждого!

В чем проявляется выпитый алкоголь? По оценкам белорусских экономистов, государство ежегодно тратит 2% ВВП (примерно 1 млрд рублей) на преодоление негативных последствий, связанных с чрезмерным употреблением водки, вина и прочей «огненной жидкости».

Как отметил координатор программ Офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра 11 июля с.г., в Беларуси каждый день умирает около 50 человек от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя. За год таких случаев насчитывается около 20 тысяч (для сравнения: это — численность населения среднего района страны или таких городов, как: Глубокое, Добруш, Лепель, Поставы, Пружаны. — Авт.).

По данным В. Русовича, в 2018 году от отравления алкоголем умерли 1476 человек. Лишь 10% из этих смертей были связаны с некачественным алкоголем или употреблением метилового спирта. Остальные случаи — от передозировки спиртного.

ВОЗ дает одну, но четкую рекомендацию — надо меньше пить.

Почему люди пьют?

Печально, что люди по поводу и без повода прикладываются к рюмке (стакану) и губят себя и других. При этом они даже не думают, зачем они это делают.

Следует отметить, что алкоголь, как и табак, и наркотики, вызывает зависимость и требует повторения. От редких случаев многие переходят к умеренному пьянству, а потом — и к запоям. Для сведения: на наркологическом учете в Беларуси состоят свыше 158 тысяч человек с алкогольной зависимостью.

Можно назвать много причин, содействующих пьянству и алкоголизации населения. Не последнее место среди них занимает попустительское отношение к употреблению алкоголя со стороны государства. Это и понятно, алкоголь — существенный источник пополнения бюджета. В продовольственных магазинах «пьяные деньги» составляют до 30% выручки. Причем алкоголь продается в любой торговой точке, днем и ночью.

И еще одна причина распространения пьянства — спиртное дает возможность «забыться», уйти от проблем, нищеты, дум о будущем. Важно и то, что пьяные люди не интересуются политикой. Им бы купить «дешевого пойла» и привести организм в привычное состояние отрешения от мира.

При таком отношении властей к алкоголю мы не сможем оздоровить население и сформировать в стране общество сознательных и активных граждан.

Что надо сделать?

На мой взгляд, концептуальную программу борьбы с пьянством предлагают белорусские экономисты.

В числе предлагаемых рекомендаций отмечу следующие: 1) начать долгосрочную программу «Спасем Беларусь от алкоголизма»; 2) повысить налоги (акцизы) на алкоголь; 3) изменить структуру собственности и производителей алкоголя; 4) пожизненно лишать водителей прав после второго случая вождения в состоянии алкогольного опьянения; 5) отменить государственную поддержку производителей алкогольной продукции.

Главное — государство и предприятия-лоббисты не должны наживаться на производстве и продаже алкоголя. По примеру Скандинавских стран (Швеции, Норвегии, Финляндии) следует ограничить продажу алкоголя и принять меры к пропаганде трезвого образа жизни. Государство должно создавать условия для карьерного роста, получения высоких заработков (к примеру, таких, как в Белорусской национальной биотехнологической корпорации).

Разделяю мнение о том, что нам — государству и обществу — надо развернуть широкую информационную кампанию «Алкоголь — опаснейший наркотик» и всячески поддерживать организации и группы, участвующие в этой кампании.

Считаю, что пробуждение народа от пьянства поможет решить все насущные проблемы страны, в том числе улучшить государственное управление, повысить образовательный и культурный уровень, войти в европейскую семью народов.

Как и Лев Толстой, и Всемирная организация здравоохранения, я призываю молодежь и мужиков не злоупотреблять алкоголем, заняться здоровым образом жизни, записаться в «правильные» организации.Каждый из нас должен стать сознательным трезвенником и задуматься о будущем страны. Мы — в ответе за судьбу Беларуси!

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»