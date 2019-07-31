«Над головой взорвалось что-то, и на асфальт стали сыпаться куски» 3 31.07.2019, 15:36

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Фото: Анна Иванова / onliner.by

Репортаж из деревни, в которую во время военных учений попал снаряд.

В деревне Россошное Смолевичского района такого ЧП за последнее время и не припомнят. В понедельник в полдвенадцатого вечера местные услышали гул, а потом и взрыв. Оказалось — снаряд. Позже выяснилось, что это военные, которые, по словам местных, немного промахнулись. О том, что происходило в ту ночь, читайте в репортаже onliner.by.

Россошное — небольшая деревня, которая практически вымирает зимой и оживает к лету. Здесь всего одна улица и несколько десятков жителей. К отдаленным звукам взрывов они уже привыкли: до Борисовского полигона, где проходят учения, километров 12—15.

— Учения проходят там регулярно, в любую пору года, поэтому мы на них не обращаем внимания, сегодня вот тихо, — говорит Ирина, жительница шестого дома. Она ухаживает за больной матерью, поэтому в деревне живет круглый год.

В понедельник, по словам Ирины, глухие звуки взрывов начали раздаваться с вечера. Многие жители в тот день видели сполохи в борисовской стороне.

— Где-то в часов одиннадцать вечера я вывела собаку погулять, внучка у меня тут была, — рассказывает Ирина. — Слышу громкие такие буханья, я захожу домой, говорю мужу сестры: «Валера, что-то непонятное, точно война». Мы посмеялись. Потом я снова выхожу на улицу, только закрываю двери — как бабахнет возле нас. У нас падает люстра в коридоре от взрывной волны. Я сразу стала звонить в милицию, в МЧС, потом позвонила военным на горячую линию.

Денис с женой и детьми в Россошное приехал в отпуск. Вчера пара своими глазами видела, как взрывался снаряд.

— Мы с супругой пришли из бани и стояли на улице. Смотрим, красиво летит. Видно зарево, слышно, как стреляют. Трассера красные летят. Потом над головой взорвалось что-то, и на асфальт стали сыпаться куски. Мы сразу побежали домой. Конечно, было страшно, — рассказывает он, но отказывается фотографироваться: не хочет никакой славы в СМИ.

Наутро выяснилось, что снаряд изрешетил новенький забор возле дома бабушки Майи на краю деревни. Что это был за снаряд, местные не знают. Говорят, военные им не рассказали.

— Забор был похож на решето, бабушка была в шоке, дети недавно его поставили, — жители показывают фотографии.

— Это счастье, что еще ни в кого больше не попало и никто больше не пострадал. Слава Богу! А представьте, если бы этот снаряд в дом бахнул или еще куда-нибудь? Да и вообще, как мог так этот снаряд долететь до деревни? Тут же до Борисова больше 12 километров. Почему они стреляли сюда, а не в другую сторону?

Сразу же с утра в Россошное приехали сотрудники милиции и прокуратуры из Смолевичей, потом были следователи и военные. К бабушке Майе приходили толпами, расспрашивали, военные извинялись. Пенсионерка разволновалась, поэтому сегодня уже с журналистами общаться не захотела. Соседи говорят, что забор бабушке Майе все-таки заменили.

Правда, качество этого забора совсем не то, что было.

— Поставили, конечно, коряво, видно, что делали в спешке. Где-то просто на саморезы прикрутили кое-как, сколько простоит тот забор, неизвестно, — рассказывают местные. — Ну, конечно, извинялись, ходили тут голову опустив. Вели себя предельно корректно.

— На вопрос, как так вышло, они только руками разводят, сами не понимают, как это случилось, — рассказывают местные. — Объясняли нам, что есть какие-то четкие границы, при которых даже если и стрельнули вдруг в сторону деревни, снаряд долететь до нее не может. Но это нам так идеолог военный говорил. Но у нас тут дети на каникулы приехали. И вот что было бы, если бы этот снаряд, не дай бог, попал в дом или во двор, где они играли?

— Я уже выяснила, что от полигона до населенного пункта должно быть не менее 16 километров, — уверенно говорит Ирина. — У нас меньше. Еще раньше ставился вопрос о том, что, может быть, деревню перенести, но как-то все затихло.

Женщина рассказывает, что 30 лет назад в Россошном был похожий случай. Она работала на поле, как снаряд упал недалеко от нее.

— Меня отнесло на метров пять взрывной волной, — вспоминает она. — Потом снаряды в бурты попадать стали. Тогда в деревне был один телефон у нашего соседа. Мы быстро побежали и стали звонить в часть, чтобы прекратили стрелять. Они прекратили. С того времени больше никаких снарядов в Россошное не прилетало.

— Я считаю, что военным нужно быть более ответственными, если есть такие проблемы, отнесите полигон дальше или какой забор высокий постройте, чтобы снаряды не долетали сюда, — рассуждает Ирина. — И это дело заминать тоже не стоит, пусть виновные понесут наказание. Но не обычные солдатики, а реально ответственные, те, кто организовывал эти учения и не предусмотрел того, что снаряд попадет в деревню.

Официально

— Комиссия военного ведомства и следственно-оперативная группа устанавливают причины повреждения ограждения на одном из земельных участков в населенном пункте Рассошное Смолевичского района, — сообщает официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик. — Установлено, что 29 июля на 227-м общевойсковом полигоне проводилось учение. Связано ли повреждение ограждения с проведением учения, установит следствие. Пострадавших нет.