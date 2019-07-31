Новым бизнес-омбудсменом Украины станет бывший мэр Варшавы 31.07.2019, 15:48

Марчин Швенчицкий

Фото: charter97.org

На этом посту польский специалист сменит литовца Альгирдаса Шемету.

Бывший мэр Варшавы и действующий депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины вместо Альгирдаса Шеметы, сообщает unian.net.

"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Швенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", – сказал Шемета.

По его словам, Швенчицкий приступит к работе уже этой осенью.

В феврале стало известно, что Альгирдас Шемет не планирует оставаться в должности бизнес-омбудсмена Украины по истечению контракта, который был продлен до октября.

3 декабря 2014 года Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена. Его возглавил бывший еврокомиссар и дважды министр финансов Литвы Альгирдас Шемета.

Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах. Организация финансируется через мультидонорский счет Европейского банка реконструкции и развития. Доноры счета - Британия, Дания, Нидерланды, Германия, Польша, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и ЕС.