Сериал о Чернобыле вызвал наплыв любознательных туристов в Литву 31.07.2019, 16:27

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Туристы приезжают в небольшую Балтийскую страну, чтобы посмотреть на места съемок cериала HBO.

Сериал HBO о ядерном кошмаре времен СССР вызвал глобальный интерес к катастрофе, которая произошла в Чернобыле в 1986 году. Этот интерес оживил туризм в Литве. Балтийская страна, которая стала съемочной площадкой для сериала «Чернобыль», стала направлением так называемого атомного туризма после трансляции. Как пишет Washington Post, (перевод - unian.net) на атомной электростанции в городе Игналина Михаил Нефедиев мрачно смотрел на мигание зеленых огней на контрольной панели, когда очередная группа любознательных посетителей наполнила помещение. 64-летний инженер объяснил им, что произошло, когда аналогичный реактор в Чернобыле взорвался 33 года назад.

АЭС Игналина такого же типа, что и чернобыльская. Она имеет схожую конструкцию и аналогичный реактор с водяным охлаждением и графитовыми стержнями для контроля. Его мощность достигает 1500 мегаватт. Литовская станция была закрыта десятилетия назад. Ее остановка и демонтаж была среди ключевых условий для вступления страны в Евросоюз в 2004 году. В 1986-м Литва, будучи частью советской империи, была одной из республик, пострадавших от ядерной катастрофы на территории Украины. Тысячи людей были отправлены в Чернобыль для ликвидации последствий. Многие из них умерли.

Сегодня история ядерной аварии помогает Литве нарастить туристический поток. Сенсационный сериал «Чернобыль» продолжает направлять любознательных зрителей в места, где проводились съемки. В частности, они едут в Вильнюс, а также в Ігналину, где блестящие урановые стержни охлаждаются в бетонных резервуарах. Литовская АЭС, которая до сих пор открыта для туристов, привлекла в 2018 году 2240 посетителей. До июля этого года ее посетили уже 1630 человек. Руководство станции говорит, что спрос растет. «Думаю, они сняли хорошее кино. Но то, что произошло давно в прошлом, не волнует нас сейчас. Как по мне, оглядываться назад – это не хорошо», - сказал Нефедиев, объяснив, как взорвался реактор РБМК.

Туристы, которые приезжают в небольшую Балтийскую страну, чтобы посмотреть на места съемок «Чернобыля», прежде всего идут в музей КГБ в центре Вильнюса. Здесь были сняты сцены допросов. Также они едут в серые кварталы, построенные во времена СССР в середине 80-х годов, которые определенным образом похожи на Припять.

«Люди приезжают посмотреть на места, которые мы никогда не рекламировали. Очень непривычно видеть, как туристы фотографируются не у церквей в стиле барокко в Старом городе, а делают селфи здесь», - говорит генеральный менеджер агентства Go Vilnius Инга Романовскиене. Еще до наплыва туристов Литва получила экономическую выгоду от самого создания сериала. Ведь во время съемок в стране были потрачены 50,6 миллиона долларов. После осмотра мест в Вильнюсе, атомные туристы могут проехать 160 километров на север, чтобы провести три часа на настоящей АЭС.

Им выдают дозиметры, пластиковые шлемы, белую одежду и обувь, прежде чем отведут в лабиринты длинных и плохо освещенных коридоров, зал в реакторах, турбинных ангаров и центров контроля с красной кнопкой, которую нажали перед взрывом. Использование мобильных телефонов, камер, а также употребление каких-либо продуктов строго ограничены. 49-летний психотерапевт Линн Адамс приехала из Великобритании, чтобы увидеть все на собственные глаза.

«Кажется, будто делаешь шаг в одну из сцен фильма. Все очень аутентичное. Я помню, что в новостях говорили о Чернобыле, но мне не было так интересно узнать о том, что произошло, до драматического сериала. Поэтому, думаю, это возбудило интерес, о котором я не знала в те времена», - сказала Адамс.

Антанас Турчинас был одним из тех, кого отправили в Чернобыль в первые недели после катастрофы. Он надеется, что шум, вызванный сериалом, приведет к лучшему отношению к тем, кто пережил настоящую аварию. «Кино вернуло старые воспоминания. Эмоции очень сильные, потому что в 1986 году мы не понимали, с чем имеем дело. Я очень рад, что до сих пор жив», - говорит он.