Ученые описали ранее неизвестного хищника 1 31.07.2019, 16:32

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Из-за своей формы вид получил название в честь корабля «Тысячелетний сокол».

Новый род и вид относится к Radiodonta — отряду, к которому относятся древнейшие крупные хищники, возникшие, как предполагается, в кембрийском периоде. Расположением во рту зубы у этих животных напоминали спицы в колесе; ног же у Radiodonta не было, а были боковые щитки, напоминавшие плавники, сообщает «Популярная механика».

Недавно специалисты описали ранее неизвестного Radiodonta по окаменелостям, найденным в сланцах Бёрджесс, находящихся в южной части Канады. Животное жило примерно 506 миллионов лет назад; оно, как установили ученые, принадлежало к ранее неизвестному роду и виду — Cambroraster falcatus. Видовое имя животное получило в честь корабля «Тысячелетний сокол» из вселенной «Звездных войн» — его исследователям своей формой напомнил экзоскелет хищника.

Исследователи отмечают, что хотя Cambroraster являлся дальним родственником аномалокариса (Anomalocaris) — высшего хищника, жившего в то же время, охотились представители данного рода иначе: как предполагают ученые, Cambroraster мог с помощью клешней просеивать донные отложения и, используя крючкообразные шипы, ловить добычу. Своим карапаксом Cambroraster похож на таких современных, обитающих на дне животных, как мечехвосты, что является хорошим примером конвергентной эволюции, говорят исследователи.