Bloomberg: Команда Зеленского представила план экономической реформы Украины 31.07.2019, 16:40

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Правительство нацелено на экономический рост в 5% и более.

При содействии Международного валютного фонда (МВФ) украинские власти планируют осуществить экономическую реформу. Среди предполагаемых мер — продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.

По словам замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, Киев планирует заключить соглашение с МВФ в сентябре, чтобы заменить сделку, срок которой истекает в конце года. «МВФ является нашим стратегическим партнером»,— приводит Bloomberg, (перевод - "Коммерсантъ" его слова.

Господин Гончарук заявил, что правительство нацелено на экономический рост в 5% и более при сокращении дефицита бюджета. Также, по его словам, до конца года будет одобрена реформа, касающаяся сельскохозяйственных земель, непопулярная в обществе и ранее отложенная.

Напомним, 21 мая в Киев прибыла миссия МВФ для оценки реформ и пересмотра действующей программы. Представители организации должны были пробыть в городе в течение двух недель, но из-за роспуска Верховной Рады сократили график работы и досрочно покинули страну.