Круговорит коррупционеров в Беларуси 8 31.07.2019, 16:42

2,933

Сажают одних взяточников, но тут же появляются другие.

Громкие коррупционные скандалы продолжают сотрясать Беларусь. В суд передано очередное дело о закупках запчастей для госпредприятий. Власти нашли две причины коррупции – забюрократизированная система закупок и недостаток контролеров, пишет «Независимая газета».

Очередное громкое коррупционное дело передано в суд в Гомельской области. По нему проходят 12 обвиняемых, следствие насчитало 1 млн белорусских рублей (порядка 500 тыс. долл.) ущерба. Преступление было организовано группой лиц. Схема традиционная и классическая: предприниматели поставляли государственным предприятиям запасные части для техники, завышая при этом цены. Руководители этих предприятий получали откаты, а те участники, которые обеспечивали удовлетворение заявок по завышенным ценам, получали взятки, в том числе в виде услуг. Директора имели от 3 до 10% от суммы сделки, предприниматели – до 5%. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если в суде факты, озвученные следствием, подтвердятся.

Последние годы в Беларуси фиксируется рост количества преступлений в сфере коррупции. В прошлом году в стране было выявлено 1999 случаев взяточничества. Рост в 2017-м составлял 53,3% по сравнению с 2016 годом. Самым громким в прошлом году было «дело медиков». По нему было заведено 95 уголовных дел. Лукашенко поручил правоохранителям выяснить глубинную причину коррупции. Комитет государственной безопасности пришел к выводу, что причина в забюрократизированной системе госзакупок лекарств и оборудования.

Независимые эксперты отмечают, что на эту проблему стоит смотреть шире – забюрократизирована не только система закупок в здравоохранении, но и в целом в стране. В основе функционирования такой системы лежит слишком большой государственный сектор, полагают аналитики. Его сокращение положительно повлияло бы не только на эффективность экономики, но и на количество коррупционных преступлений. Об этом властям наряду с местными экспертами говорили и представители Международного валютного фонда. На протяжении нескольких последних лет они рекомендуют властям приступить к реформе госсектора.

Однако Лукашенко не дает добро на такую реформу, поскольку тогда придется менять всю систему государственной власти в Беларуси. Зарплата чиновников и директората государственных компаний в стране невысокая и не соответствует уровню тех решений, которые им приходится принимать. Сложившаяся система позволяет за счет коррупционных схем получать гораздо больший доход. По оценкам местных аналитиков, к коррупционным схемам имеет отношение почти весь госсектор. Власти это дает практически неограниченную возможность управления чиновниками и директоратом – у правоохранителей есть досье почти на всех крупных чиновников и государственных топ-менеджеров. Реформа госсектора неминуемо сломает эту схему и вынудит менять систему оплаты труда.

С 19 июля в Беларуси начали действовать изменения в законодательстве о коррупции. Например, ужесточены условия, при которых могут быть освобождены от уголовной ответственности взяткодатели и посредники. Теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, взяткодатель должен не только добровольно заявить о факте взятки, но и активно способствовать раскрытию и расследованию уголовного дела.

Кроме того, подготовлены изменения и дополнения в закон «О борьбе с коррупцией». Предлагается ввести административную ответственность для компаний за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах. Ожидается, что поправки будут внесены ближайшей осенью. Уже с начала этого года Генеральная прокуратура отчиталась о снижении числа коррупционных преступлений за пять месяцев на 23% по сравнению с прошлым годом.

Финансовые власти нашли еще одну причину коррупции – недостаточность ведомственного контроля. Об этом заявляют в белорусском Минфине. «В структуре многих госорганов к моменту последней оптимизации, проведенной к 1 сентября 2017 года, служб ведомственного контроля уже не существовало либо соответствующие обязанности были возложены на 1–2 работников, что не позволяло государственным органам качественно заниматься такой деятельностью», – отмечается в ведомственном журнале Министерства финансов Беларуси. Напомним, что в целях улучшения делового климата с 2018 года в стране было принято решение отменить плановые проверки в корпоративном секторе. По мнению Минфина, это также снизило возможности госорганов контролировать деятельность государственных предприятий.

Эксперты отмечают, что если такую причину, как забюрократизированность системы госзакупок, устранить сложно без радикальной реформы, и власти на это не пойдут, то вариант увеличения контролеров вполне вероятен. Минфин предлагает внедрить в госсекторе систему внутреннего контроля и аудита. Независимые эксперты идею также поддерживают, но опасаются, что власти могут ограничиться лишь увеличением числа контролирующих органов и самих контролеров. В то время как нужны изменения в законодательстве, делающие деятельность госкомпаний более открытой, а системы госзакупок – максимально прозрачными.