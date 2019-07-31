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Последние пять лет трудовые мигранты давали ВВП Польши 0,5% роста

  • 31.07.2019, 16:53
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Больше иностранцы помогли Польше в 2017 году.

Вклад иммигрантов, в рост ВВП Польши составил в среднем 0,5% в год в течение последних пяти лет.

Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider Polska.

Больше всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году - почти 1% роста.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.

"Конечно, не то чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины", - говорят аналитики.

Напомним, за последние полгода в Польшу уехали 23 тысячи белорусов.


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