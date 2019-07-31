В мемориале «Тростенец», который открывал Лукашенко, жарят шашлыки 31.07.2019, 17:06

2,990

За памятником жертв концлагеря никто не следит.

29 июня Лукашенко открыл мемориал жертвам нацизма в урочище Благовщина. В церемонии приняли участие федеральные президенты Германии и Австрии Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Ван дер Беллен.

Мемориальный комплекс «Тростенец» — это память об убитых нацистами узниках. Но «здесь повсюду встречаются остатки костров, угли из мангалов и мусор, — пишет читатель nn.by Виталий Торгонский. — Такое отношение к истории недопустимо, поэтому я и решил придать этому как можно более широкую огласку, иначе все будет продолжаться в том же духе. Вот что сфотографировал сегодня утром», — пишет читатель.

«Маленький лесок, что находится за вагонами, был облюбован задолго до открытия комплекса, поэтому старых привычек люди не меняют», — пишет Виталий.

Старый памятник и вокруг него — тоже «хорошее» место для пикников, судя по следам местных «дикарей».

Но самое вопиющее ожидало меня впереди. Раньше видел там только старую лавочку, но этого, разумеется, оказалось мало, поэтому прямо на месте были сварганены такие замечательные столы со скамейками, где с неменьшим размахом проводят время любители шашлыков, и все это с прекрасным видом на мемориальный комплекс.

«Наверное, следует обнести территорию комплекса забором с колючей проволокой и включить по ней ток, как в 40-е, чтобы люди понимали, что это за место. В дополнение — по всей территории установить стенды с самыми ужасными фотографиями, которые только есть, чтобы после увиденного шашлык в горло не лез», — возмущается Виталий Торгонский.

«Из-за того, что комплекс расположен на отшибе, нет вразумительного контроля и обслуживания, патрулирования милицией хотя бы по вечерам. Даже не заметил на территории камер видеонаблюдения, чтобы можно было привлечь нарушителей к ответственности.

С одной стороны, такое отношение закономерно, ведь десятилетиями на этом месте не было ничего, кроме одинокого памятника, поэтому никакого уважения и страха каменные глыбы у людей не вызывают. Но так быть не должно», — пишет обеспокоенный человек.

Он также обращает внимание на некачественно изготовленные знаки-указатели, с которых надписи слазят, как змеиная кожа.

Таблички с разного рода предупреждениями сделаны из каких-то старых кусков ДВП и укреплены на фонарных столбах хомутами.

Еще одна табличка, вкопанная в землю рядом с памятником, познала на себе всю «любовь» хозяев четвероногих.