Путин направил российских военных тушить пожары в Сибири 14 31.07.2019, 17:38

3,727

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов.

Путин дал указание Минобороны РФ подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Одновременно Путин распорядился сохранить до особого распоряжения в Иркутской области группировку, созданную Минобороны для оказания экстренной помощи населению региона, пострадавшему в результате паводка. Ранее Минобороны сообщало, что военнослужащие принимали участие в восстановлении разрушенных паводком дамб и дорог, разборе завалов, доставке гуманитарной помощи. Кроме того, они выпекают хлеб и раздают его жителям, подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию местного населения.

Вскоре после публикации сообщения Кремлем Минобороны сообщило, что «в ближайшие часы» в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, передает «РИА Новости».