Сегодняшний матч БАТЭ с «Русенборгом» станет для борисовчан юбилейным в ЛЧ 31.07.2019, 17:26

Игра против норвежского клуба станет для белорусского клуба 100-й в этом турнире.

Ответный матч с норвежским «Русенборгом», который состоится сегодня в Тронхейме, станет для БАТЭ 100-м в Лиге чемпионов, пишет «Трибуна».

Сейчас на счету борисовчан 99 игр (36 побед, 30 ничьих, 33 поражения; разница мячей 111-136). Из них дома БАТЭ провел 50 поединков (23 победы, 15 ничьих, 12 поражений; 69-60), в гостях пока 49 (13 побед, 15 ничьих, 18 поражений; 42-76).

В групповых этапах Лиги чемпионов БАТЭ выступал пять раз и сыграл 30 матчей (4 победы, 7 ничьих, 19 поражений; 21-73). Остальные 69 поединков борисовчане провели в квалификационных раундах (32 победы, 23 ничьи, 14 поражений; 90-63).

Ответная игра 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Русенборг» – БАТЭ начнется сегодня в Тронхейме в 20.00 по белорусскому времени. В первом матче в Борисове БАТЭ победил со счетом 2:1. Победитель этого противостояния в 3-м отборочном круге встретится с сильнейшим в паре АИК (Швеция) – «Марибор» (Словения). В первом поединке этих команд выиграл «Марибор» – 2:1.

Проигравший в паре «Русенборг» – БАТЭ опустится в 3-й раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с «Сараево» из Боснии и Герцеговины.