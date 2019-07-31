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Психологи выяснили, каких мужчин выбирают женщины

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  • 31.07.2019, 17:29
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Какие качества женщины больше всего ценят в потенциальном партнере?

Согласно опросу, проведенному Геттингенским университетом среди 68 000 человек, из всех положительных черт лидирует доброта. Об этом пишет «Нож».

Следом идут отзывчивость, интеллект, образованность и уверенность в себе — все эти качества играют огромную роль при выборе партнера для долгосрочных отношений. Спортивное тело и красивое лицо, а также финансовое благополучие оказались приятными бонусами — эти качества участницы опроса назвали умеренно важными.

«Доброта — как гравитация; это основное, но ее не замечаешь до тех пор, пока она не исчезнет, — говорит Вирджиния Витцтум, профессор антропологии в Индианском университете (США). — Если учесть, какое значение сейчас придается внешности и богатству, кажется удивительным, что доброта оказалась самым желанным качеством в мире».

Также опрос показал, что при выборе партнера особенно важно, хочет ли он иметь детей — и совпадает ли это с желанием женщины. Этот фактор оказался значимым для 46,1 % опрошенных женщин.

Среди физических характеристик самой привлекательной женщины назвали улыбку. Большинству участниц опроса нравятся короткие стрижки, большие руки, крепкое тело, бицепсы, многие также назвали волосы на лице.


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