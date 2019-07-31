Представитель IndustriALL: «Дело профсоюзов» в Беларуси - политический заказ 31.07.2019, 17:43

Власти выдвигают обвинения против самых активных профсоюзных лидеров.

В конце июля в Минске побывал региональный представитель Глобального союза IndustriALL по СНГ Вадим Борисов. На встрече в офисе профсоюза РЭП господин Борисов рассказал о ситуации в международном профсоюзном движении и ответил на несколько вопросов редакции «РС», пишет praca-by.info. Он отметил обеспокоенность IndustriALL принятыми нововведениями в Трудовом кодексе Беларуси и продолжающимися фактами давления на независимые профсоюзы.

Говоря о развитии «дела профсоюза РЭП», Вадим Борисов обратил внимание на сложившуюся в последнее время в регионе так называемого СНГ тревожную тенденцию:

‒ Судя по судебным делам, которые в последние два-три года начали возбуждать против профсоюзных деятелей в нашем регионе, очевидно, что власти пытаются наказывать не за профсоюзную деятельность, подменяя истинные причины обвинениями, которые носят финансовый характер. На самом деле, как правило, эти обвинения абсолютно надуманы – мы видим это на примере Казахстана, на примере России и, конечно, Беларуси.

Дело РЭП, дело профсоюза, – которое мы с самого начала назвали «дело профсоюза», правительство пыталось подать общественному мнению, особенно международному, как уклонение от уплаты налогов, хотя ни одним фактом это доказано не было. Тем не менее некоторые международные организации как бы взяли тайм-аут, поскольку неуплата налогов действительно регулируется уголовным кодексом. Но факты, которых все больше в нашем регионе, показывают, что обвинения в якобы финансовых махинациях выдвигаются почти исключительно против самых активных профсоюзников.

Это ориентирует международные организации, в том числе Международную Организацию Труда, на то, чтобы более пристально рассматривать эти дела, и я думаю, что неслучайно Комитет по свободе объединений МОТ запросил все материалы, все детали по делу профсоюза РЭП. Это даст возможность убедиться в том, что на самом деле нет никакой финансовой подоплеки, а есть определенный политический заказ, и мы видим, что все сводится к тому, что преследованию за профсоюзную деятельность пытаются придать какие-то финансово-уголовные формы.

- Несмотря на позицию международных организаций давление на независимые профсоюзы не прекращается. Что международные структуры еще могут предпринять в этом направлении?

‒ Я понимаю, что всем хочется, чтобы все было сделано здесь и сейчас – быстро и по справедливости. И мы основываемся на том, что это должно быть сделано по справедливости, но глобальные организации отличаются тем, что если они за что-то берутся всерьез, то эта мощная машина работает и работает. Это, может быть, занимает гораздо больше времени, чем хочется, но в подавляющем большинстве случаев выносится правильное решение в поддержку профсоюзов и оказывается давление на правительства. В силу того, что экономика Беларуси носит довольно замкнутый характер, у международных организаций не так много возможностей оказывать на нее экономическое давление, как, например, на страны тихоокеанско-азиатского региона.

Например, когда в Бангладеш было арестовано около сорока профсоюзных активистов, глобальным союзом IndustriALL была инициирована кампания: мы обратились к транснациональным корпорациям, которые заявили, что не приедут на ЭКСПО-2018, которая проводится в этой стране. В таком случае и государство и ее компании потеряли бы много денег, потому что выставка – это многомиллиардные контракты, и вопрос быстро был решен. Беларусь, к сожалению, в силу своей изоляции менее уязвима. Мы можем как IndustriaALL обращаться к правительству, администрации Лукашенко и предлагать, что если вы закрываете «дело профсоюза», то мы со своей стороны проведем определенную работу, чтобы отношения Беларуси со странами Евросоюза улучшились, то есть наше предложение носит ощутимо прагматичный характер, но оно предполагает, что и со стороны правительства должны быть сделаны соответствующие шаги. Пока мы апеллируем к тем конвенциям, которые Республика Беларусь ратифицировала, но нормы которых пока не выполняет.

- А как складываются отношения профсоюзных объединений со структурами Евросоюза?

‒ У нас установлены многолетние постоянные отношения, регулярное информирование, регулярные встречи. Что касается «дела профсоюзов», это вообще был исключительный случай, когда представители четырех крупнейших объединений профсоюзов, то есть Международной конфедерации профсоюзов, Европейской конфедерации, Глобального союза IndustriaALL и IndustriaALL-Европа, встречались с руководством Еврокомиссии и обсуждали это дело. И надо сказать, Еврокомиссия прекрасно информирована – и не только в целом, но и обо всех деталях этого дела. Таким образом, наша задача, в основном, информировать, так как мы не можем диктовать европейским правительствам, межправительственным структурам, мы просто подаем объективную информацию.

- Планы IndustriaALL в Беларуси на ближайшее время?

‒ Мы намерены продолжать работу в полном объеме со всеми нашими четырьмя членскими организациями. Есть программа действий по семинарам, по органайзингу. Мы считаем, что профсоюзы и Глобальный союз IndustriaALL не нарушают ни международные нормы, ни национальные законодательства: защита прав трудящихся, прав профсоюзов должна действовать при любых режимах, даже в тех странах, где господствует откровенная диктатура.