На нефтебазе в Бресте произошел взрыв 31.07.2019, 18:06

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Иллюстрационное фото

В результате пожара уничтожены автоцистерна и навес сливоналивной эстакады.

При проведении наливных работ дизельным топливом в автоцистернах «Рено» на территории нефтебазы на улице Гоздецкого в Бресте произошел взрыв паровоздушной смеси с последующим возгоранием 16 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате пожара уничтожены автоцистерна и навес сливоналивной эстакады.

11:49 пожар ликвидирован, пострадавших нет https://t.co/fwm2AvOuI3 — 112.by МЧС Беларуси (@112by) July 31, 2019

Спасатели не допустили распространения пламени на резервуары. К 11:49 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало, отмечают в МЧС.

Фото: mchs.gov.by