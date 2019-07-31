На нефтебазе в Бресте произошел взрыв
- 31.07.2019, 18:06
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В результате пожара уничтожены автоцистерна и навес сливоналивной эстакады.
При проведении наливных работ дизельным топливом в автоцистернах «Рено» на территории нефтебазы на улице Гоздецкого в Бресте произошел взрыв паровоздушной смеси с последующим возгоранием 16 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В результате пожара уничтожены автоцистерна и навес сливоналивной эстакады.
11:49 пожар ликвидирован, пострадавших нет https://t.co/fwm2AvOuI3— 112.by МЧС Беларуси (@112by) July 31, 2019
Спасатели не допустили распространения пламени на резервуары. К 11:49 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало, отмечают в МЧС.