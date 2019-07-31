Врачи НИИ Склифосовского не нашли отравляющих веществ в организме Навального 4 31.07.2019, 18:43

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Алексей Навальный

Об этом заявил главный врач Института скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Главный врач Института скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил 31 июля, что медики его института не нашли отравляющих веществ в организме Навального, передает “Настоящее время”.

"29 июля из городской клинической больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского на исследования были доставлены биологические материалы пациента Алексея Анатольевича Навального. По результатам выполненных исследований, вещества, вызывающие отравления, не обнаружены", – сказал он.

Он отдельно отметил, что лаборатория института "является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ".

28 июля Навального, который с 24 июля отбывал 30-дневный административный арест по статье о "повторном нарушении порядка проведения митинга", доставили из спецприемника на "скорой" в больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция".

У политика был сильный отек лица и покраснение кожных покровов в верхней части тела, также у него слезились и болели глаза. Сам политик и его окружение подчеркивали, что он "никогда прежде не испытывал аллергической реакции". Также они пожаловались на то, что сотрудники спецприемника "не хотели сообщать родственникам и адвокатам о "болезни" Навального" и не предоставили политику офтальмолога, хотя он жаловался на рези и жжение в глазах, массивный отек век и выделения из глаз.

"Диагнозы у терапевта и главного аллерголога-иммунолога расходятся. У первого – крапивница, у второго – контактный дерматит", – рассказала тогда лечащий врач Навального Анастасия Васильева.

Через несколько часов врачи выписали Навального из больницы, после чего его снова отправили в спецприемник "досиживать" арест. ФСИН также сообщила, что взяла пробы пищи, которой кормили арестанта и тщательно проверила его постельное белье.

Более года назад, 27 апреля 2018 года на Навального напали в Москве. Ему плеснули в глаз химическим раствором зеленого цвета, в результате чего политик получил химический ожог роговицы средней степени. Как утверждает сам Навальный, он тогда потерял примерно 80% зрения на правом глазу и врачи тогда опасались, что ему понадобится пересадка роговицы. Химический ожог политику пришлось лечить за границей.