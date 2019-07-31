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В Минске закроют несколько выходов из метро на «Площади Ленина», «Немиге» и «Партизанской»

  • 31.07.2019, 18:51

Несколько выходов будут закрыты из-за ремонта.

В Минске в августе закроют на ремонт несколько выходов со станций метро «Партизанская» и «Немига», передает metropoliten.by.

На «Партизанской» с 1 по 9 августа будет закрыт выход у гостиницы «Турист». С 12 по 16 августа — выход, который ведет на улицу Долгобродскую.

С 1 по 14 августа на станции «Немига» на ремонт будет закрыт выход, который ведет на улицу Немигу.


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