В Вильнюсе на учениях сымитируют аварию на БелАЭС 2 31.07.2019, 19:06

Предусмотрена эвакуация жителей.

5 сентября в столице Литвы Вильнюсе состоятся учения, имитирующие аварию на Белорусской АЭС (БелАЭС), предусмотрена эвакуация жителей, передает delfi.lt.

По словам директора администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подярскиса, рассматривается сценарий с распространением радиационного заражения в радиусе 50 км от АЭС – эта зона включает в себя и Вильнюс.

"Сценарий предусматривает имитацию, что определенную часть Вильнюса нужно эвакуировать, люди будут направляться на так называемые пункты санитарной обработки, пункт будет оборудован возле арены Siemens. Мы там выполним эту процедуру: переоденем людей, посадим их в автобусы и по улице Укмергес отправим в направлении Укмерге", – рассказал Подярскис.

Во время учений будет предпринята попытка оценить готовность группы муниципальных предприятий, других служб к соответствующим угрозам, будут имитироваться и кибернетические атаки.

"Внесем перебои в работу государственных ведомств, посмотрим, как мы все готовы", – рассказал Подярскис.

По его оценке, национальные ведомства вяло готовятся к старту БелАЭС и вероятным инцидентам на ней.

Как сказал директор муниципальной администрации, уже сейчас самоуправление видит "большие дыры", то есть нехватку финансирования, оборудования, сотрудничества с другими ведомствами.

В качестве примера он привел то, что в сценарии намечено, что "персонал гражданской обороны получает сведения о радиационном загрязнении".

"Таких дежурных сотрудников правительство не финансирует, так что мы имитируем, что таковые как бы имеются, но их нет", – объяснил Подярскис.

Он говорит, что на случай попадания радиации в реку Нерис готовится план, как подавать воду из подземных источников воды, которые не связаны с бассейном Нерис. Однако он признает, что сейчас альтернатив еще нет.

БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. Ввод в эксплуатацию первого реактора станции намечен на осенью этого года. Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отклоняет.