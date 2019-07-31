Что происходит с визовыми центрами в Беларуси? 31.07.2019, 19:22

Литовский и польский визовые центры теперь в одном помещении.

После ЧП в литовском визовом центре документы принимают у поляков — этажом ниже. По такому поводу изменили график работы. Напомним, неделю назад в ТЦ Galileo рухнул подвесной потолок. «Онлайнер» посмотрел, справляется ли одно помещение с потоками желающих получить и литовский, и польский «шенген».

В 14:30 очередь растянулась до парковки — за дверью визового центра наблюдаем хвостик из более чем 20 человек. Внутри очередь хаотична — она собирается со стороны лифта, лестницы и, собственно, парковки. Не совсем понятно, где она начинается. Душно, тесно, неуютно. В полтретьего своего часа ждут еще те, кто записался на 13:00.

Фото: onliner.by

Две женщины стоят в самом хвосте очереди. Впереди у них навскидку человек 70 (это те, кто пришел и в польский визовый центр, а не только в литовский).

— Ждать приходится полтора-два часа. В агентстве сказали, что в день записи в визовый центр можно и не попасть, — говорит одна из посетительниц.

— Не боитесь, что можете не успеть? — спрашиваем.

— Ну а что от нас зависит? Будем стоять и ждать. Но надеюсь, что попаду сегодня, — рассказывает она.

Фото: onliner.by

— Назначили нам на 13:45, но стоим с полпервого — уже два часа. Слышу, что сейчас заходят те, кому на 13:00, — говорит еще одна женщина. Она стоит примерно посередине очереди.

Александра и Кристина стоят уже поближе ко входу. Они тоже подают документы на литовский «шенген». Говорят, что очередь стала двигаться быстрее.

— Проблем с записью не было — просто обратились в фирму, которая оформляет бумаги. Мы знали, что обрушился потолок и визовый центр Литвы опустился к полякам, но думали, что к этому времени уже все восстановят, — минчанки оценивают такие очереди как нормальные. — В конце марта прошлого года очереди в польский визовый центр были гораздо больше.

Фото: onliner.by

Одна из сотрудниц литовского визового центра рассказала, что после 18 часов очереди становятся меньше, а в другое время они «большие, как и всегда». В справочной центра говорят, что и на следующей неделе посетителей будут ждать на 5-м этаже. К слову, прием документов на литовский «шенген» продлили до 21:00.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с техническими причинами заявления на получение визы в Литву в Минске будут приниматься c 9:00 до 21:00 до последующего уведомления в помещении Визового центра Польши, расположенного по адресу: Минск, ул. Бобруйская, 6, на 5-м этаже. Время получения паспортов остается неизменным, с 09:00 до 17:00, и будет происходить в помещении Визового центра Польши, расположенного по адресу: Минск, ул. Бобруйская, 6, на 5-м этаже. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает сайт визового центра.

Фото: onliner.by

Форумчане, наоборот, хвалят утреннее время: кому-то удалось оформиться за 45 минут.

— Подался сегодня в ВЦ. На 5-й (польский) этаж. Удивлению не было предела. Пришел к своему времени (9:15), попал в ВЦ в 9:20. В 9:40 уже стоял у окошка — подавал документы. В 10 часов встал уже в очередь на оплату и в 10:10 вышел из ВЦ. Итого: 55 минут! Даже в «родном» литовском ВЦ этажом выше в мае все заняло в два раза больше времени! — поражается пользователь Matthew.