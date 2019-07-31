Ученые создали гибридный эмбрион человека и обезьяны 1 31.07.2019, 19:25

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Химеру создали в Китае.

Команда ученых-биологов создала эмбрион-химеру человека и обезьяны. Эксперимент прошел в китайской лаборатории, сообщает газета Pais со ссылкой на одну из участниц проекта, биолога Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес, передает korrespondent.net.

Чтобы создать химеру, исследователи вводили стволовые клетки человека в эмбрионы обезьян. Организм созданный их генетически разнородных клеток и считается в биологии химерой.

Гибридный эмбрион не появился на свет потому, что специалисты остановили процесс. Ученые пытаются таким образом создавать и выращивать органы для трансплантации. Подробности эксперимента пока не разглашаются. Они будут представлены в международном научном журнале.

Эксперимент вынуждено проводили в Китае, поскольку испанский и американские власти запрещают подобного рода исследования. Ученых уже предупредили об "этических преградах" в экспериментах с химерами.

Сами ученые планируют продолжить исследования уже с клетками нечеловекообразных приматов.