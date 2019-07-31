Национальный аэропорт предложил приоритетный досмотр 9 31.07.2019, 19:56

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В минском аэропорту за деньги пассажиры смогут пройти на досмотр без очереди.

В Национальном аэропорту "Минск" за деньги пассажиры международных рейсов смогут после регистрации пройти на предполётный досмотр без очереди.

Новая услуга FastTrack начнет действовать с 1 августа, её стоимость составит 20 рублей (для детей до трёх лет — бесплатно). Досмотр в приоритетном порядке будут проводить в отдельном пункте.

Пресс-служба аэропорта считает, что новая услуга будет полезна для тех пассажиров, которые опаздывают, или для тех путешественников, которые экономят своё время.

Для того, чтобы пройти на предполётный досмотр без очереди пассажир должен быть не только зарегистрирован на рейс, но и иметь распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги.