Станислав Шушкевич: В Беларуси сейчас колхозное управление и беззаконие 12 31.07.2019, 20:13

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские руководители даже не выходили из коммунистического прошлого.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал «Радыё Рацыя», почему белорусские власти не хотят отрываться от советского прошлого.

Конституционный суд Украины признал Закон о декоммунизации, который начал действовать еще в мае 2015 года, соответствующим Конституции страны.

В решении суда сказано, что по своей преступной сути коммунистический и нацистский режимы были одинаковыми.

- Белорусские руководители даже не выходили из этого коммунистического прошлого и будут держаться за него до последнего. Наша власть руководствуется положениями коммунистического режима. В стране колхозное управление, несоответствие многих правовых норм Конституции, а в итоге - беззаконие. Поэтому не стоит даже сравнивать Беларусь с Украиной, которая стремится идти демократическим путем.

- А зачем белорусским властям держаться не самого лучшего прошлого?

- А иначе как объяснить 25 лет существования этого режима? Как объяснить тот факт, что сегодня никто из разумных людей не признает белорусские «выборы», которые проводятся так, что человек не уверен, что его голос подсчитан? В Советском Союзе говорили так: «Хватит и одного кандидата». В Беларуси кандидатов много, но победит тот, кто и должен победить, на которого работала вся система.

- Но некоторые люди с ностальгией вспоминают о советские времена ...

- Можно нарисовать картину так, как вы хотите. Я, например, на днях почитал воспоминания о генерале Власова. У него оказалось столько положительных черт и побед, что нельзя было не похвалить человека. Но при этом мне известно, что Власов был предателем. А люди сегодня больше ностальгируют не по коммунистическому прошлому, а по временам своего детства или юности. Это такая ностальгия по тому, что уже не вернешь.