Видеофакт: Подросток сбросил в Свислочь прокатный велосипед

Видеофакт: Подросток сбросил в Свислочь прокатный велосипед9
- 31.07.2019, 20:30
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На него завели уголовное дело.
14-летний подросток сбросил прокатный велосипед в воду на Зыбицкой в Минске. Согласно заявлению, поступившему от компании, занимающейся прокатом велосипедов, стоимость поврежденного имущества — 728 рублей, сообщает Следственный комитет.
Приятель подозреваемого фиксировал хулиганство на видео. Впоследствии оно было опубликовано в инстаграме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст.339 УК). Парня задержали.
Ответственность по этой статье наступает с 14 лет.