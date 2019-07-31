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Видеофакт: Подросток сбросил в Свислочь прокатный велосипед

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  • 31.07.2019, 20:30
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На него завели уголовное дело.

14-летний подросток сбросил прокатный велосипед в воду на Зыбицкой в Минске. Согласно заявлению, поступившему от компании, занимающейся прокатом велосипедов, стоимость поврежденного имущества — 728 рублей, сообщает Следственный комитет.

Приятель подозреваемого фиксировал хулиганство на видео. Впоследствии оно было опубликовано в инстаграме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст.339 УК). Парня задержали.

Ответственность по этой статье наступает с 14 лет.


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