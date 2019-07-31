В Барбадосе начался третий раунд переговоров властей и оппозиции Венесуэлы 31.07.2019, 21:40

31 июля начался третий раунд в рамках «механизма Осло».

Представитель оппозиционной делегации и депутат Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Сталин Гонсалес заявил, что на острове Барбадос начался третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сообщение Гонсалеса в Twitter.

По его словам, сегодня, 31 июля, начался третий раунд в рамках "механизма Осло".

"Мы начали еще один раунд встреч в рамках "механизма Осло". Настаиваем на поиске конституционного выхода (из кризиса - ред.), который положит конец страданиям венесуэльцев", - написал он.

Гонсалес также отметил, что венесуэльский народ нуждается "в определенных результатах".