В Барбадосе начался третий раунд переговоров властей и оппозиции Венесуэлы
- 31.07.2019, 21:40
31 июля начался третий раунд в рамках «механизма Осло».
Представитель оппозиционной делегации и депутат Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Сталин Гонсалес заявил, что на острове Барбадос начался третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сообщение Гонсалеса в Twitter.
По его словам, сегодня, 31 июля, начался третий раунд в рамках "механизма Осло".
"Мы начали еще один раунд встреч в рамках "механизма Осло". Настаиваем на поиске конституционного выхода (из кризиса - ред.), который положит конец страданиям венесуэльцев", - написал он.
Гонсалес также отметил, что венесуэльский народ нуждается "в определенных результатах".