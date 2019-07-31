ФРС США впервые за 10 лет снизила ставку 4 31.07.2019, 22:05

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Более десяти лет ФРС либо повышала, либо удерживала ставку.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. Она опустилась на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5 до 2–2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей, передает РБК.

Аналитики накануне заседания были практически уверены в снижении на 25 б.п.: 72 из 84 опрошенных Bloomberg экономистов ждали именно такого снижения, 11 — что ставка останется неизменной. Один прогнозировал снижение сразу на 50 б.п.

Более десяти лет ФРС либо повышала, либо удерживала ставку. В 2007–2008 годах Федрезерв агрессивно снижал ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса. В сентябре 2012 года, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и стимулировать экономический рост, регулятор начал программу количественного смягчения: каждый месяц покупал казначейские и ипотечные облигации на сумму $85 млрд.

В декабре 2013 года ФРС стала ежемесячно сокращать покупки вплоть до полного сворачивания программы осенью 2014 года. А в 2015 году на фоне восстановления экономики Федрезерв приступил к постепенному повышению ставки. В последний раз он поднял ее в декабре 2018 года, и это сопровождалось критикой со стороны президента США Дональда Трампа и призывами Белого дома сделать паузу в ужесточении политики из-за околонулевой инфляции.