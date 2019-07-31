Лига чемпионов: БАТЭ проиграл «Русенборгу» - 0:2 13 31.07.2019, 21:54

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Борисовчане продолжат выступление в Лиге Европы.

Во ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ в гостях проиграл «Русенборгу» - 0:2. Первый матч в Борисове завершился победой борисовчан 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд Лиги чемпионов проходит команда из Норвегии.

«Русенборг» открыл счет на 73 минуте. С 11-метровой отметки отличился вышедший на замену полузащитник Андре Хелланд. На 85-й минуте Хелланд оформил дубль, пробив с 20 метров.

«Русенборг» — БАТЭ — 2:0

«Русенборг»: Андре Хансен — Хеденстад, Региниуссен, Ховланд, Мелинг — Майк Йенсен (к), Трондсен, А.Конрадсен — Акинтола (Хелланд, 70), Седерлунд, Адегенбро (Де Ланлай, 78).

Запасные: Эстбе, Денич, Вальсвик, Осен, Сейде.

БАТЭ: Чичкан — Риос (Йонассен, 62), Волков, Симович, Филипович — Д.Бага, Яблонский, Драгун (Дубаич, 87) — Туоминен (Мукам, 76), Скавыш, Стасевич (к).

Запасные: Черник, Березкин, Бессмертный, Мякиш.

Голы: 1:0 — Хелланд (73, с пенальти за фол против Седерлунда). 2:0 — Седерлунд (85, пас — Хелланд).

Предупреждения: Конрадсен (38), Хелланд (81); Риос (52), Йонассен (72), Мукам (87).

Теперь БАТЭ перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы - и в 3-м круге квалификации сыграет с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.