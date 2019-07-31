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Белорусы ответили Лукашенко о «терпимых» и «достойных» зарплатах

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  • 31.07.2019, 22:12
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Фото: kp.by

Минчане и могилевчане рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы жить терпимо.

Кому в Беларуси жить хорошо? Может, тем, кто работает в Минске?

«Постарайтесь сделать все, чтобы зарплата была если не достойная, – повсюду этого не сделаешь – то терпимая», – говорил Александр Лукашенко новым подчиненным в понедельник.

А «Белсат» спросил у минчан: какой должна быть зарплата, чтобы жить терпимо?

«Было бы, наверное, хорошо долларов 700. Почему? Ведь много куда ходим с детьми: бассейн, каратэ, английский язык, развиваемся. Хотелось бы побольше попутешествовать».

«Хотя бы 1000 рублей – это было бы приемлемо для нашей жизни, такой скромной».

«Тысячу баксов хотя бы».

«Терпимо? От 500 евро и выше».

«Наверное, рублей 700. Чтобы хотя бы элементарно платить за жилье, еду и проезд».

«Если одеваться в секонд-хенде, искать, что дешевле, то минимум 1000».

Что вкладывал диктатор в понятие «терпимая зарплата» – не совсем понятно. Если же говорить о «достойной», то здесь, наверное, речь о той самой 1000 рублей, о которых власти говорят непрерывно уже много лет.

Однако против статистики не поспоришь: только в 9 районах из 118 (!) Белорусы получили в июне 1000 или более рублей. При этом ни в одной области, кроме Минской, людям не платили в среднем «по пятьсот» в долларовом измерении. Меньше остальных зарабатывали на Могилевщине – здесь зарплаты по сравнению со столицей были ниже на целых 300 долларов!

Какую же зарплату готовы терпеть могилевчане?

«500 рублей, если ты живешь один и платишь за коммунальные, не хватит»

«Лимонов 8-9. Тогда еще будешь так жить. А 4-5 – это не заработок».

«Если честно, то и 1000 мало».

«Для меня, я живу с девушкой, полторы тысячи на двоих более-менее хватает».

«Мы живем при феодализме. Вы же сами знаете. Сколько хозяин даст, сколько украдут и сколько останется этому стаду…»

Примечательно, что почти в каждом шестом районе Беларуси зарплаты в июне по сравнению с маем снизились. Даже в том же Солигорском, который до сегодняшнего дня остается самым «богатым» регионом Беларуси, месячные выплаты сократились на 300 рублей.


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