Следить за лесом в Сибири больше некому.

То, в какой жесткой, наглой форме Володин и едроссы отказались обсуждать борьбу с лесными пожарами и помощь задыхающимся жителям Сибири на последней пленарке ГД (25.07.19) наводит на мысль, что неспроста таким ярким пламенем полыхает наш "хартленд".

И может, правы те сибиряки, которые утверждают, что широкомасштабные пожары - это следствие намеренных поджогов тайги - в интересах китайцев под "крышей" российских коррумпированных чиновников?

К тому же следить за лесом больше некому (лесников разогнали), тушить леса некому (пожарных сократили), да и дорого, как говорит красноярский губернатор Усс.

Гори, гори ясно - чтобы не погасло! А мы погреем ручки. Спишем наш "распил" имени российско-китайской дружбы на огонь.

Тот же Усс большой ее поборник. Не зря же он затравил главу местной Счетной палаты, вскрывшей хищения на десятки млрд в этой сфере

Жги, руби, тащи!

Товарищи Пу и Си одобряют!

Телеграм-канал «СерпомПо»