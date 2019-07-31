закрыть
31 июля 2019, среда, 23:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Завтра в Беларуси ожидается до +23 градусов

  • 31.07.2019, 22:42

Днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди.

1 августа в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью осадков не ожидается. Днем в отдельных районах, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный слабый.

Ночью термометры покажут 6-12 выше нуля. Днем потеплеет до +15... +21, по юго-западу прогнозируется до 23 тепла.


популярное за неделю

Мнение

Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов