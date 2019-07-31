Завтра в Беларуси ожидается до +23 градусов 31.07.2019, 22:42

Днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди.

1 августа в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью осадков не ожидается. Днем в отдельных районах, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный слабый.

Ночью термометры покажут 6-12 выше нуля. Днем потеплеет до +15... +21, по юго-западу прогнозируется до 23 тепла.