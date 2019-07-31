В «Голосе» Вакарчука ответили, за что никогда не проголосуют в Раде 31.07.2019, 22:58

Заместитель председателя партии «Голос» очертил линии, за которые соратники Вакарчука не зайдут.

Партия "Голос" в Верховной Раде никогда не будет поддерживать законопроекты, которые могут усилить российский интерес в Украине.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Мы никогда не проголосуем, как я так и моя политическая сила, за изменение статуса государственного языка, или за какое-то предательство украинских интересов. К примеру, ввод миротворцев не по линии украинской границы, а по линии разграничения, тем самым концентрируя, что часть территории Украины де-факто не под эффективным контролем Украины в целом", – сказал будущий депутат.

По его словам, любые пророссийские инициативы не являются возможными для голосования. В то же время "Голос" не будет голосовать за решения, которые способствуют созданию монополии. Как пример, он вспомнил скандальный "Роттердам+", когда энергетический сектор контролируется фактически одним человеком.

Они фактически высасывают средства из карманов украинцев и делают богатыми и так богатых людей, – отметил Юрчишин.

"Мы максимально будем поддерживать то, что способствует конкуренции, но одновременно ослабляет защиту Украины, потому что, если говорить о каких-то принципах свободного рынка, то в стране, которая находится в состоянии агрессии, как часть территории, которую оккупировали, она должна находить все эффективные методы самозащиты", – рассказал заместитель председателя партии "Голос".