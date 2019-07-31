Что изменится в Беларуси с 1 августа 31.07.2019, 23:03

От повышения пособий - до подорожания сигарет.

В Беларуси с 1 августа изменится бюджет прожиточного минимума, а поэтому повысятся пособия на детей, вырастут пенсии. Безбарьерную среду для инвалидов будут обустраивать по новым стандартам. Кроме того, подорожают некоторые марки сигарет. Kurjer.info разбирался в изменениях.

Вырастут БПМ и минимальные потребительские бюджеты

БПМ (бюджет прожиточного минимума) установлен в размере 230,91 рубля, что на 3,1% выше предыдущего.

Изменятся и минимальные потребительские бюджеты и для разных социально-демографических групп:

трудоспособное население — 473,67 рубля,

пенсионеры — 368,92 рубля,

студенты — 349,16 рубля,

дети до 3 лет — 300,01 рубля,

дети от 3 до 6 лет — 396,92 рубля,

дети от 6 до 18 лет — 401,54 рубля,

семья из четырёх человек — 369,55 рубля,

молодая семья из трёх человек — 403,04 рубля.

Обновлённые размеры минимальных потребительских бюджетов будут действовать до конца октября этого года.

Поднимут выплаты на детей

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное) составят:

• на первого ребенка — 35% СЗП — 376,11 руб.

• на второго и последующих детей — 40% СЗП — 429,84 руб.

• на ребенка-инвалида до 3 лет — 45% СЗП — 483,57 руб.

Размеры пособий, исчисляемых из БПМ, составят:

пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):

• при рождении первого ребенка — 10 БПМ — 2309,10 руб.

• при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ — 3 232,74 руб.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) — 100% БПМ — 230,91 руб.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) — 50% БПМ — 115,46 руб.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

• на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) — 50% БПМ -115,46 руб.

• на ребенка-инвалида старше 3 лет — 70% БПМ — 161,64 руб.

Увеличится размер пенсий

Минимальный размер пенсии по возрасту с учётом доплаты в 20% средней заработной платы составит 242,88 рубля. Предусматривается повышение пенсий в среднем на 6,6%. В среднем пенсии возрастут с 405,05 рубля в июле до 431,8 рубля в августе, сообщают в пресс-службе президента. Средний размер пенсий по возрасту составит Br446,1.

Ежемесячная доплата неработающих пенсионеров составит: для людей в возрасте 80 лет и старше — 57,73 рубля, от 75 до 80 лет — 43,3 рубля, для инвалидов I группы — 57,73 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — 28,87 рубля.

Увеличатся социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии): инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — до Br254, инвалидам с детства II группы — Br219,36, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребёнка — Br196,27, инвалидам III группы — Br173,18, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — Br115,46, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от Br184,73 до Br254.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, составит Br230,91 (в случае ухода за одним таким человеком) и Br277,09 (за двумя и более). Размер пенсии повысится и для некоторых других категорий получателей.

Новые стандарты безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями

Новые стандарты направлены на создание условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями пешком, на колясках, на личном и общественном транспорте, на обеспечение доступа в здания и сооружения, включая дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма. Стандарты содержат требования к конструкции и установке подъёмных механизмов и оборудованию мест общего пользования, в том числе лифтов, общественных туалетов.

Беларусбанк изменит размер вознаграждений по операциям с использованием карточек

За снятие наличных в банкоматах других банков нужно будет платить 2,5% от суммы, без учёта вознаграждения других банков. За безналичный платёж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, — 0,75 рубля за каждый платёж.

За просмотр баланса в устройствах других банков-резидентов будет взиматься 1 рубль, или 0,5 доллара/евро, или 35 российских рублей; в устройствах банков-нерезидентов — 1,5 рублей, 0,8 доллара/евро, 45 российских рублей.

Изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.

Подорожают некоторые марки сигарет

Сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» «Премьер QS», Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Matrix BLUE, portal ONE будут стоить 0,97 рубля, Rothmans Demi Click Purple — 1,8 рубля, portal GOLD, portal SILVER, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS — 1,14 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — 1,03 рубля.

Сигареты компании «Табак-Инвест» марок «Корона стиль» и «Корона элит» подорожают до 1 рубля, LD Red и LD Blue — 2,1 рубля, LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche — 2,05 рубля.