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Главу спецназа Грузии отстранили после протестов в Тбилиси

  • 4.07.2019, 7:37
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Проxодит расследование по факту возможного превышения полномочий со стороны полицейских.

Полномочия главы департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии Георгия Какичашвили временно приостановлены и-за расследования массовых беспорядков в Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба МВД, генеральная прокуратура Грузии расследует события на проспекте Руставели в Тбилиси, в ходе которых у здания грузинского парламента в конце июня пострадали 240 человек. Прокуратура начала расследование о возможном превышении полномочий со стороны полицейских.

В грузинском МВД уточнили, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.

Отметим, что акции протеста в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария после столкновений продолжаются в столице страны каждый вечер: начиная с 20 июня.

Напомним, 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.


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