Юрист: Произошел неожиданный поворот в реализации декрета о «тунеядцах» 7 4.07.2019, 7:43

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Это дает еще одно подтверждение незаконности декрета.

Блогер Степан Светлов опубликовал в телеграм-канале NEXTA фотографию приказа директора витебской школы о назначении замдиректора по воспитательной работе ответственным за формирование и ведение базы данных об идентификационных номерах учеников, которым исполнилось 18 лет.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ID из «базы учащихся» будут использоваться для актуализации данных в общебелорусской «базе тунеядцев».

В комментарии сайту Charter97.org блогер подтвердил, что ответственных за сбор сведений о «тунеядцах» назначили во многих средних школах Беларуси. Информацию об этом телеграм-канал NEXTA получил и из других городов, не только из Витебска.

Если выпускник по окончании школы не трудоустроился официально, не поступил в ВУЗ или колледж и не ушел в армию – отныне он автоматически будет зачисляться в списки «тунеядцев».

Насколько правомерны действия властей? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к юристу, экс-судье Конституционного суда Беларуси Михаилу Пастухову.

- Как вы оцениваете тот факт, что учащимся средних школ присваивают ID и собирают о них информацию, которая может быть использована для занесения их данных в базу «тунеядцев»?

- Если имеет место такой приказ директора школы, то можно утверждать, что это – одна из форм дискриминации в отношении определенной категории граждан и нарушении принципа неприкосновенности личной жизни.

А неприкосновенность личной жизни гарантируется 28-й статьей Конституции: каждый имеет законное право на защиту от вмешательства в его личную жизнь.

Безусловно то, что такая практика – это посягательство на конституционные права граждан, это дискриминация и нарушение принципа равенства граждан. И поэтому те, у кого есть копии таких документов, могут через правозащитные организации могут обратиться в органы прокуратуры.

Хочу сказать, что подобный приказ – это неожиданный поворот в реализации декрета №3 от 3 апреля 2015 года, также называемого «декретом о тунеядцах». Это неожиданно новый оборот, который выявляет еще один штрих его неконституционности.

И этот дает еще один повод для проверки декрета на соответствие Конституции Беларуси. А то, что уполномоченные субъекты не выносят это на рассмотрение Конституционного суда, можно рассматривать как бездействие власти, что тоже влечет за собой ответственность по закону.

- А как вы оцениваете вовлечение детей во все эти «игры вокруг тунеядцев» – с общечеловеческой, а не сугубо юридической, точки зрения?

- У школьников есть какие-то свои планы на жизнь – а здесь на некоторых из них со школьной скамьи ставится «клеймо тунеядца». Их с раннего возраста делают подопытными и подконтрольными.

Это – грубое вмешательство государства в личную жизнь школьников. Причем без законных на то оснований. Возможность ограничения прав и свобод закрепляется в статье 23 Конституции. Во-первых, такие ограничения могут вводится только с соблюдением всех законных процедур, во-вторых – ради четко очерченной законом цели: охрана национальной безопасности, общественного порядка, здоровья, нравственности, прав и свобод других лиц.

В данном случае таких целей нет, законных процедур нет – поэтому это еще одно, сразу двойное нарушение Конституции и прав и свобод граждан.

- Что бы вы сказали тем сотрудникам школьной администрации – учителям, завучам – кто получил приказ заниматься сбором данных о «тунеядцах»?

- Здесь вопрос, как говорится, совести и гражданского долга. Но как показывает практика, среди преподавательского состава принципиальных людей находится очень мало.

И они, к сожалению, изгоняются из учебных заведений. Думаю, что едва ли найдутся такие учителя, которые по этому поводу начнут протестовать. Хотя основания для этого есть.

- В Беларуси седьмой месяц подряд предприятия увольняют больше работников, чем принимают на работу. Только за май этого года «армия тунеядцев» увеличилась на 13 тысяч человек. Как вы прокомментируете тот факт?

- Можно сделать вывод, что государство само увеличивает «армию тунеядцев», а решение проблемы перекладывает на плечи граждан. Сейчас в стране появляется много лишней рабочей силы, которую надо как-то перепрофилировать.

Но в наших условиях, когда не создаются новые рабочие места, эти сокращения – потенциальное пополнение «тунеядской» базы. Люди оказываются выброшенными за борт и лишенными каких-либо прав – в том числе трудовых, гражданских. Это тоже говорит об антинародном характере действий властей.

Необходимо заниматься развитием экономики, проводить реформы, развивать мелкий и средний бизнес, в конце концов – дать людям возможность легально, без последствий занесения в базу «тунеядцев», выезжать на работу за границу.

Вместо этого мы видим процессы стагнации и усугубления экономического кризиса в Беларуси. И рано или поздно эти проблемы придется решать.