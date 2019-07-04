Что произошло на секретной подлодке РФ «Лошарик»: новая версия 4.07.2019, 7:45

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Опубликована хронология трагедии в Баренцевом море.

Одной из причин трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате, на котором 1 июля произошел пожар, во время которого погибли 14 моряков, могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Замыкание вызвало возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а дальше дым распространился через вентиляцию. Большинство моряков в это время отдыхали и не успели защититься от ядовитых продуктов горения. В итоге выжила лишь дежурная вахта из пяти человек, которые локализовали пожар и подняли станцию на поверхность. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно хронологии, которую составило издание, трагедия на глубоководной станции произошла 1 июля около 21.00. В 19.00 должна была ужинать третья смена моряков, а в 20.00 на пост должна была выйти следующая вахта, которая дежурит до полуночи. Большинство офицеров, предполагает издание, во время трагедии находились в так называемом «жилом» отсеке, который отделен от служебных отсеков и центрального поста.

Приблизительно в это время и произошло короткое замыкание в одном из распределительных щитов: на станции используется напряжение в 380 вольт, однако некоторые устройства используют токи силой до 1000 ампер. В результате замыкания произошел небольшой взрыв, который мог контузить находящихся рядом людей и уничтожить сам щиток. Кроме того, могли загореться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а ядовитые продукты горения распространились через вентиляцию в другие отсеки.

У отдыхавших моряков, как отмечает издание, была возможность подключить к баллонам со свежим воздухом, однако они этим не воспользовались. Источник объяснил «Коммерсанту», что члены экипажа, скорее всего, не сделали этого, потому что у них не было опыта работы с настоящим пожаром в подобных условиях. Кроме того, собеседник издания добавил, что человек теряет сознание, вдохнув продукты горения от горящей кабельной оплетки, буквально за секунды, совершив всего несколько вдохов.

В итоге с возгоранием боролась лишь дежурная вахта (четыре офицера и один гражданский специалист). Они попытались поднять глубоководную станцию, однако вся процедура занимает около десяти минут, которые, добавляет издание, стоили жизни 14 морякам, отравившимся ядовитыми продуктами горения. Отмечается, что версия с коротким замыканием рассматривается в качестве одной из возможных причин трагедии. Более точные причины будут названы после проведения всех необходимых следственных действий и опроса выживших членов экипажа. Издание также отмечает, что тела погибших не опознаны и не отданы родным из-за секретности глубоководного аппарата.

3 июля Минобороны России обнародовало список моряков, погибших при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы на сайте военного ведомства. Среди погибших — семь капитанов 1 ранга. В министерстве отметили, что эти моряки неоднократно «принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины».

По официальным данным Минобороны, 1 июля в ходе работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. 14 моряков на борту судна погибли, отравившись продуктами горения. Сам глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе Североморска (Мурманская область). Ведется расследование инцидента.